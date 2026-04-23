Лика Янко и как започва нейното "Пътуване към образа"

Националната галерия представя ранното творчество на художничката

Днес, 19:30
Лика Янко - "Портрет на момиче", 1958
Националната галерия представя изложбата "Пътуване към образа" с творби на Лика Янко. Тя ще бъде открита на 29 април от 18:00 часа във филиал "Двореца". Галерията съхранява една от най-представителните колекции на художничката (1928 – 2001), обогатена благодарение на нейно дарение. След мащабните изложби през 2002 и 2011 г., базиращи се на максимално пълна хронология, настоящият проект насочва вниманието към ранния период от творчеството ѝ.

Експозицията акцентира върху 60-те години на ХХ век, когато Лика Янко е в началото на своя творчески път и търси собствен художествен език. Заглавието "Пътуване към образа" отразява както този процес, така и по-широкия контекст на неформални артистични практики от периода.

Лика Янко е родена в София на 19 март 1928 г. като Евангелия Грабова, дъщеря на преселници от Албания. Учи във Френския колеж в София, където се запознава с творчеството на художници като Сезан, Ван Гог, Гоген, по-късно оказали влияние върху творчеството ѝ. През 1946 г. постъпва в Художествената академия със специалност живопис в класовете на проф. Дечко Узунов и проф. Илия Петров, но така и не се дипломира. Картината ѝ "Трактористи" е оценена с тройка, защото не отразявала социалистическия реализъм и в нея имало много свежи цветове.

Първата ѝ самостоятелна изложба е през 1967 г. в София, но е разкритикувана от критиката и преждевременно прекратена. Лика Янко продължава да рисува, но не излага платната си до 1981 г., когато получава покана лично от Людмила Живкова. В средата на 1970-те нейните картини започват да се купуват от чужди посолства и получават високата оценка на европейските галеристи. За целия си живот Янко прави едва 7 изложби, като умира от пневмония няколко дни след откриването на последната – във варненската галерия "Кавалет". Приживе подарява 82 платна на Софийската градска художествена галерия.

Сегашната изложба в НХГ акцентира върху участието на Лика Янко в кръг от автори, които организират неформални пленери извън рамките на официалното изкуство – своеобразна форма на творчески диалог и дистанциране от наложените естетически норми. 

"... В това "пътуване" към себе си художничката не е сама. Спонтанно, по-скоро като игрово действие, или напълно осъзнато като тих бунт спрямо нормативите на официалното изкуство, една малка група художнички поставят началото на ежегодни неформални пленери из Родопите, околностите на Мелник, Карланово и др. Сред тях са Ваня Дечева, Дора Кънчева, Олга Вълнарова, Мими Веселинова, Райна Вунчева, Костадинка Цветкова, Жени Механджийска... Нямаме непосредствени доказателства за обща тяхна естетическа платформа, но заставайки пред живописните им творби, с голяма доза сигурност можем да реконструираме настроенията, които са ги владели и източниците, които са следвали", споделят кураторите Николай Ущавалийски и Ива Велева от Националната галерия.

Без претенции за изчерпателност, те поставят на фокус един проблем от историята на българското изкуство, който до момента е единствено "скициран", без да бъде подкрепен с нужната визуализация и професионален коментар. В "Пътуване към образа" се очертават силуети на имена, събития и художествени факти, които не са детайлно проучени и анализирани. Те "обитават онези отстранени спрямо официалната линия гранични или крайни зони, в които все още доминира отсъствие, мълчание и недостатъчност, но без които цялостната картина на българската художествената история няма да бъде пълна и завършена". 

Картините на Лико Янко могат да се видят в НХГ - Двореца, до 5 септември.
 

"Рибари в синьо", 1960-те
"Три момичета", 1960-те
"Родопски пейзаж", 1965
"Карланово", 1966
Костадинка Цветкова (1929–2006) - "Пейзаж от Родопите", 1960-те–1970-те
Олга Вълнарова (1918–2012) - "Родопчанка", 1959
