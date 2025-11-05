Медия без
Коя е Бистра Винарова - Радева във и "Отвъд портрета"

Съпругата на Симеон Радев е сред първите български художници модернисти

Днес, 17:17
"Автопортрет с воалетка", след 1950 г., маслени бои върху платно
Националната галерия и фондация "Пигмалион" представят портретното творчество на Бистра Винарова - Радева – една от изтънчените и ярки, но не толкова добре познати фигури в българското модерно изкуство. Откриването е на 7 ноември, петък, от 18.00 ч. във филиал "Двореца" на НХГ. Куратор на изложбата "Отвъд портрета" е Пламена Димитрова - Рачева. 

Бистра Винарова е родена на през 1890 г. в семейството на генерал Върбан Винаров и Елисавета Вълкович. Тя започва своето художествено образование при Елисавета Консулова - Вазова, но влошеното здравословно състояние на баща ѝ я отвежда във Виена. След смъртта му тя се мести в Германия, където следва живопис в Дрезден при проф. Дорш и в Мюнхен при проф. Хофман. В началото на 20-те се завръща във Виена, където специализира графика в Художествената академия за жени. 

През 1922 г. (в някои източници 1923 г.) открива единствената си самостоятелна изложба приживе – "Графика" във Виена. Никос Казандзакис пише възторжен отзив за творбите ѝ, а последвалата кореспонденция между тях показва явния интерес на писателя към художничката. Запазена е и част от кореспонденцията ѝ с Райнер Мария Рилке, който също е впечатлен от таланта ѝ. Същата година Винарова се среща със Симеон Радев, а на 3 март 1924 г. те сключват брак в Българската екзархия в Цариград. От 1925 до 1940 г. двойката живее извън страната поради дипломатическите назначения на Радев – в Турция, Франция, Англия, Швейцария, Белгия и САЩ. След 1940 г. семейството се завръща в София, но след политическите промени през 1944 г. попада в изолация. В този период Винарова спорадично е допускана до общи изложби, а нейното изкуство остава непознато за широката публика. 

Бистра Винарова умира през 1977 г. на 86 години, без да доживее самостоятелна изложба в родината – първата такава е реализирана през 2013 г. 

В ранното си творчество Винарова усвоява експресивната сила на формата, повлияна от немския експресионизъм и кубизма. В работите ѝ от този период човешкият образ е изграден чрез геометризирани обеми, ярки цветови контрасти и психологическа напрегнатост, пишат организаторите на изложбата в НХГ. С времето изкуството ѝ се насочва към интимното. В композициите от 1940-те до 1970-те години – особено в портретите на Симеон Радев – доминират топли, земни тонове, приглушена светлина и вътрешна духовна хармония. Така Винарова преминава от авангардната експресия към вътрешната съзерцателност, от образа като израз на модерното време към образа като духовен портрет.

Паралелно с живописните и графични произведения са представени документи, писма и фотографии от Държавна агенция "Архиви", съхранявани в Централния държавен архив – фонд № 77К "Семеен фонд Радеви, Симеон и Бистра (1879–2010)“. Сред тях са снимки на семейството на художничката, фотографии от детството, младежките години и периода, когато е съпруга на Симеон Радев.

Снимките проследяват артистичното ѝ присъствие – от ателиетата на фотографа Иван Карастоянов, през портретите, заснети от нейните учители проф. Ф. Дорш и проф. Х. Хофман, до кадри от дипломатическите мисии на съпруга ѝ във Вашингтон и Париж. Сред документите се открояват венчалното свидетелство на Бистра и Симеон Радеви и две писма от Райнер Мария Рилке и Никос Казандзакис.

"Отвъд портрета" разкрива света на Бистра Винарова чрез лицата, които я заобикалят – хората, които рисува, и онези, които вдъхновяват художествения ѝ поглед. Изложбата показва как животът се превръща в изкуство – как образът отвъд портрета разказва историята на една изключителна жена, оставила следа в българската култура. Картините и документите ще могат да се видят в "Двореца" до 30 ноември.

Проектът "Между изкуството и паметта на Бистра Винарова и Симеон Радев" се осъществява по инициатива на г-н Емил Стоянов, по договор с Национален фонд "Култура" и със съдействието на Националната галерия и Държавна агенция "Архиви".

"Портрет на Симеон Радев", след 1950 г., маслени бои върху платно
"Четящ, 1915 г., въглен върху картон. Картината изобразява брата на художничката Борис Винаров.
Снимка на младата Бистра Винарова.
Със Симеон Радев.
