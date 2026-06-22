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Кралят на попа се възражда с This is Michael догодина в София

Най-мащабната международна продукция, посветена на Майкъл Джексън, ще бъде представена в Зала 1 на НДК

Днес, 13:35
Феноменалният артист Лени Джей се превъплъщава в Джако в мащабната продукция This is Michael.
Феноменалният артист Лени Джей се превъплъщава в Джако в мащабната продукция This is Michael.

Eдно от най-мащабните музикални събития, посветени на Краля на попа, което вече покори стадиони и престижни театри от Европа до Латинска Америка, ще гостува и у нас. Световноизвестният спектакъл This is Michael пристига в София за среща с българските зрители на 2 април 2027 г. в Зала 1 на НДК, за да възроди магията на един от най-великите артисти в историята на модерната музика.

Спектакълът пресъздава безсмъртното наследство на Майкъл Джексън с невиждан размах, оригинална хореография и безкомпромисно аудио-визуално качество. В центъра на това завладяващо зрелище е живото изпълнение на емблематичните хитове, които поколения обичат и преживяват с нова сила – Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Bad, Black or White и много други. Напусналият ни през 2009 г. Крал на попа не спира и днес да вълнува публиката: както показват и касовите резултати на биографичния филм "Майкъл", превърнал се в най-касовата музикална продукция в историята на киното с близо 1 млрд. (959 млн.) долара от билети.

This is Michael е впечатляваща сценична продукция, която пресъздава силата и въздействието на песните на Джако с изключително внимание към всеки детайл. На сцената ще излязат виртуозни музиканти и танцьори, ще има впечатляващи визуални ефекти, които ще отведат публиката на незабравимо пътешествие из музикалната кариера на Майкъл.

В ролята на Краля на попа българската публика ще види феноменалния Лени Джей. Той е единственият артист на световната сцена, получил официално признание и висока оценка от самото семейство Джаксън като най-близкия, автентичен вокал и "образ" на Майкъл. Зад мащаба на спектакъла стои екип от всички краища на планетата, който включва топ музиканти, беквокалисти и оригинални танцьори, пресъздаващи силата и енергията на легендарните концерти на Майкъл Джексън.

След успешните турнета в Европа, Латинска Америка и Азия, This is Michael се утвърди като водеща международна продукция, посветена на музикалното наследство на Майкъл Джексън, привлякла близо 500 000 зрители по света и играна на представителни сцени като Luna Park Stadium в Буенос Айрес, Arena Monterrey в Мексико, както и в реномирани театри и концертни зали в Испания, Сингапур , Близкия изток.

Това, което отличава This is Michael, е безкомпромисното качество на изпълнението, музикантската класа и мащабът. Всеки артист на сцената е подбран сред най-добрите професионалисти от целия свят, за да създаде най-автентичното и въздействащо сценично преживяване, вдъхновено от Краля на попа, посочват организаторите на гостуването у нас – BG Sound Stage Management.

Това не е просто концерт. Това не е просто спектакъл. Това е Майкъл...

Билети вече се продават в more.com. Те са на цени от 40,5 до 110 евро.
 

Плакатът за софийския гастрол на спектакъла.
Плакатът за софийския гастрол на спектакъла.
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Ключови думи:

Майкъл Джексън, This is Michael, Лени Джей

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