Художници от 20 до 95 години живописват "Прекрасни дни"

Сборната изложба в СБХ представя 144 автори от всички поколения

Днес, 15:46
Виолета Апостолова – Лети

От филма на Вим Вендерс навярно е вдъхновено заглавието на сборната изложба на секция "Живопис" към Съюза на българските художници, която бе открита вчера на "Шипка" 6. Знаковото събитие се организира на всеки две години и представя широк спектър от активни членове на СБХ. 

Тази година над 180 автори са подали заявка за участие. След журиране в изложбата "Прекрасни дни" са избрани да участват 144 живописци, които представят общо 185 свои произведения. Най-възрастните участници в селекцията са родени през 1930-те – това са Йордан Марков и Велин Динев от Сливен. Най-младите участници – родени през 2005 – са Росица Кондакова и Виктор Петков. Изненада за участниците бе анонса на четири големи награди и шест номинации.

Изложбата откриха председателят на СБХ Любен Генов и проф. Станислав Памукчиев, секретар на секция "Живопис", които представиха изложбата и наградените. Пред многобройната публика на откриването бяха връчени Награда на СБХ на Думисани Карамански, Награда на Фондация "Св. Св. Кирил и Методий" на Велин Динев, Награда на Архитектурно студио ZOOM на Румен Читов и Награда на СБХ за Млад Автор на Елена Велкова. Награденият млад автор ще реализира самостоятелна изложба в залите на СБХ през 2027. Професор Стефан Стефанов – президент на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ лично връчи специалната награда на фондацията.

"Днес, в ситуация на регионални войни, хуманитарни катастрофи и мрачни предчувствия, наименованието "Прекрасни дни" може да прозвучи цинично и иронично, да предизвика реакция на съпротива и въставане срещу угнетяващата действителност. Във всички възможни прочити на тематичната ориентация се съдържа потенциал за жива творческа реакция", споделя за избора на име проф. Станислав Памукчиев.

Изложбата ще остане в залите на "Шипка" 6 до 3 април, а пълният списък с участващите художници може да откриете на sbh.bg.

Носителката на наградата за Млад автор Елена Велкова.
Думисани Карамански бе удостоен с наградата на СБХ.
