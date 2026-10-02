Хореографът на „Арабеск“ Асен Наков разкрива „Тайната Данте“ за юбилея си

Премиер-солистът и изтъкнат хореограф Асен Наков тази година навършва 50, а балет „Арабеск“ отбелязва неговия юбилей с един от най-успешните му авторски спектакли – „Тайната Данте“. Довечера от 19.00 ч. на сцената на Музикалния театър „Стефан Македонски“ публиката ще види спектакъла, вдъхновен от „Божествена комедия“ на Данте Алигиери и реализиран от впечатляващ творчески екип: освен хореографа Асен Наков той включва композитора Румен Бояджиев-син, сценографа Катрин Красимирова, художника на костюмите Адрияна Найденова, драматург – Майя Праматарова, репетитора Олеся Пантикина и др.

В образа на Данте ще се превъплъти премиер-солистът Васил Дипчиков, неговият водач Вергилий ще бъде Стефан Вучов, като Беатриче ще танцува Виктория Петрова, Харон ще е Даниела Иванова, Цербер – Бенедета Граси. В ансамбъла са още Йоанна Лашкова, Мария Касабова, Таня Кацарова, Теодора Димитрова, Теодора Друмева, Богдан Хараламбов, Валери Миленков, Ервин Есен, Светослав Серопян, Светлозар Тинев, Филип Миланов.

Три десетилетия от творческия път на Асен Наков са неразривно свързани с балет „Арабеск“, по време на които той създава десетки роли, собствен хореографски почерк и спектакли, отличени с престижни награди. Като премиер-солист изгражда ярки сценични образи в знакови заглавия от репертоара на трупата. Сред тях са „Болеро“, „Колекция Кармен“, „Нестинарка“, „Ромео и Жулиета“, „В сянката на твоите криле“, „АЕОН“, „Измъчвани мелодии“, „Корен дълбоко в небето“, „Банята – личното пространство“, „Дневникът на Дракула“, „Qui dit кой?“, „Лешникотрошачката“, „Дон Кихот“ и много други.

С годините към сценичния опит се прибавя и работата му като хореограф. За „Арабеск“ Асен Наков поставя „Необходима поносимост“, „Паралелна реалност“, „Малки правила“, Res Nullius 2, The Bingo Project, „Моето второ аз“, „Огледало на времето“ и „Тайната Данте“ – спектакли, чрез които развива своя авторски почерк в съвременния танц.

Наков е носител на приза „Кристална лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и на наградите на журито и публиката от конкурса за съвременна хореография „Маргарита Арнаудова“. Последният му голям успех като хореограф е свързан именно с „Тайната Данте“ – спектакълът получава „Кристална лира 2025“ за хореографията на Асен Наков и отличия за продукция на годината и оригинална хореография от танцовите награди „Импулс 2025“. „Стремежът бе не да се преведе словото на Данте в танц, а движението да вдъхне нов живот на хуманистичните му идеи“, споделя авторът. Особено важна за спектакъла е фигурата на човека на изкуството, което има земетръсната сила да отваря светлина в мрака. „Тайната Данте“ е тайната на посветения и осенен човек, който преодолява демоните в душата си. „Тайната Данте” е спектакъл за човека, доверил се на себе си и на постоянството в любовта, обобщават от екипа.