Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хореографът на „Арабеск“ Асен Наков разкрива „Тайната Данте“ за юбилея си

Спектакълът, окичен с множество награди, ще се играе тази вечер на сцената на Националния музикален театър

Днес, 11:06
Балетният спектакъл "Тайната Данте" е носител на награда "Кристална лира" и още куп отличия.
Вивиан Първанова
Балетният спектакъл "Тайната Данте" е носител на награда "Кристална лира" и още куп отличия.

Премиер-солистът и изтъкнат хореограф Асен Наков тази година навършва 50, а балет „Арабеск“ отбелязва неговия юбилей с един от най-успешните му авторски спектакли – „Тайната Данте“. Довечера от 19.00 ч. на сцената на Музикалния театър „Стефан Македонски“ публиката ще види спектакъла, вдъхновен от „Божествена комедия“ на Данте Алигиери и реализиран от впечатляващ творчески екип: освен хореографа Асен Наков той включва композитора Румен Бояджиев-син, сценографа Катрин Красимирова, художника на костюмите Адрияна Найденова, драматург – Майя Праматарова, репетитора Олеся Пантикина и др.

В образа на Данте ще се превъплъти премиер-солистът Васил Дипчиков, неговият водач Вергилий ще бъде Стефан Вучов, като Беатриче ще танцува Виктория Петрова, Харон ще е Даниела Иванова, Цербер – Бенедета Граси. В ансамбъла са още Йоанна Лашкова, Мария Касабова, Таня Кацарова, Теодора Димитрова, Теодора Друмева, Богдан Хараламбов, Валери Миленков, Ервин Есен, Светослав Серопян, Светлозар Тинев, Филип Миланов.

Три десетилетия от творческия път на Асен Наков са неразривно свързани с балет „Арабеск“, по време на които той създава десетки роли, собствен хореографски почерк и спектакли, отличени с престижни награди. Като премиер-солист изгражда ярки сценични образи в знакови заглавия от репертоара на трупата. Сред тях са „Болеро“, „Колекция Кармен“, „Нестинарка“, „Ромео и Жулиета“, „В сянката на твоите криле“, „АЕОН“, „Измъчвани мелодии“, „Корен дълбоко в небето“, „Банята – личното пространство“, „Дневникът на Дракула“, „Qui dit кой?“, „Лешникотрошачката“, „Дон Кихот“ и много други.

С годините към сценичния опит се прибавя и работата му като хореограф. За „Арабеск“ Асен Наков поставя „Необходима поносимост“, „Паралелна реалност“, „Малки правила“, Res Nullius 2, The Bingo Project, „Моето второ аз“, „Огледало на времето“ и „Тайната Данте“ – спектакли, чрез които развива своя авторски почерк в съвременния танц.

Наков е носител на приза „Кристална лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и на наградите на журито и публиката от конкурса за съвременна хореография „Маргарита Арнаудова“. Последният му голям успех като хореограф е свързан именно с „Тайната Данте“ – спектакълът получава „Кристална лира 2025“ за хореографията на Асен Наков и отличия за продукция на годината и оригинална хореография от танцовите награди „Импулс 2025“. „Стремежът бе не да се преведе словото на Данте в танц, а движението да вдъхне нов живот на хуманистичните му идеи“, споделя авторът. Особено важна за спектакъла е фигурата на човека на изкуството, което има земетръсната сила да отваря светлина в мрака. „Тайната Данте“ е тайната на посветения и осенен човек, който преодолява демоните в душата си. „Тайната Данте” е спектакъл за човека, доверил се на себе си и на постоянството в любовта, обобщават от екипа.

 

Хореографът Асен Наков
Хореографът Асен Наков
Николай Райчев
Николай Райчев
Николай Райчев
Николай Райчев
Николай Райчев
Николай Райчев
Вивиан Първанова
Вивиан Първанова
Вивиан Първанова
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Асен Наков, балет Арабеск, Тайната Данте, Музикален театър

Още новини по темата

От 19 юни Музикалният театър се изнася в парк "Военна академия"
16 Юни 2026

Натали Трифонова дебютира в бродуейски мюзикъл на софийска сцена
24 Март 2026

"Арабеск" застава на "Кръстопътища" за първа премиера с нов директор
03 Март 2026

Българска Марлене Дитрих изгрява в Музикалния театър
01 Февр. 2026

Михаела Маринова сбъдва мечта с ролята на Лайза Минели от "Кабаре"
01 Дек. 2025

Елвис, "Стоунс", "Металика" и U2 звучат в българския мюзикъл Rock Sensation
12 Ноем. 2025

Маргарита Арнаудова получава посмъртно приза „Импулс“ за принос към танца
24 Окт. 2025

"Арабеск" открива сезона с нов шеф и "Съвършеното несъвършенство"
26 Септ. 2025

Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
29 Апр. 2025

Балет "Арабеск" качва зрителите на сцената
07 Апр. 2025

От аборигенски танци до църковни песнопения в Новогодишния фестивал на НДК
30 Окт. 2024

Балетът „Козият рог“ идва от Русе в памет на хореографа Петър Луканов
12 Окт. 2024

Балет "Арабеск" открива новия сезон с премиера по Данте
01 Окт. 2024

Артистите от Музикалния театър оспорват конкурса за нов директор
14 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ