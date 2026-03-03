"Арабеск" застава на "Кръстопътища" за първа премиера с нов директор

След четвърт век с Боряна Сечанова начело, най-старата и най-престижната трупа за съвременен танц в Българи има нов артистичен директор. Ангелина Гаврилова пое шефството на "Арабеск" в края на 2025 година, а след броени дни ще бъде и първата премиера в нейната концепция за развитието на балета.

"Арабеск" ще събере в една вечер трима хореографи – Пабло Джиролами, Фийби Джуит и Антония Докева, в танцов диалог за настоящето, паметта и избора, информират от трупата. Премиерата на "Crossroads/Кръстопътища" е на 19 и на 20 март на сцената на Музикалния театър. В спектакъла се преплитат две премиерни творби – Don’t Worry Baby на Фийби Джуит (Великобритания, Швейцария) и Magpie Dorée на Пабло Джиролами (Италия, Испания), със специално създадена музика от младия български композитор Мартина Стефанова.

"Magpie Dorée се движи през настоящето като през разпиляна светлина. Събира напрежения, желания и откази и ги превръща във въпрос: как живеем заедно днес. В свят, в който принадлежността е нестабилна, да бъдеш назован преди да проговориш, белязан преди да избереш, оформя тяло, което наблюдава и се съпротивлява. Общността се създава чрез споделено присъствие. Свободата е решение да останеш. Спектакъл за разлома на настоящето и устойчивостта да бъдеш тук", разказват от артистичния екип.

В Don’t Worry, Baby под неоновия надпис "Come in, we’re open" стоим между миналото и бъдещето – непрекъснато включени, почти слети със системата, споделят от "Арабеск". "Какво означава това в свят, в който мисълта за замяна виси като яркочервен предупредителен знак? Кога крехката човечност рискува да бъде захвърлена като боклук край пътя? Творба за уязвимостта като сила и за живото тяло като територия на незаменимост."

Третата творба за вечерта – "Герман", е емблематично произведение в репертоара на "Арабеск" от 2002 година: "Това е сценичен ритуал, в който архетипната памет и съвременният танцов език се срещат с дълбока емоционална плътност и силно въздействаща образност." Сценографията е на Адрияна Найденова, костюмите – на Адрияна Найденова и Васил Докев, репетитори са Олеся Пантикина и Теодора Стефанова.

Ангелина Гаврилова е хореограф, педагог и един от най-ярките солисти на "Арабеск". Част е от артистичната трупа през целия си творчески живот, от 1994 г. досега. Първата ѝ постановка като хореограф е преди 18 години в операта в Русе, където е поканена от швейцарския режисьор Джан Джаноти; след което работи в Балетното училище в отдела по модерен танц. Дебютът ѝ като хореограф в балет "Арабеск" е с дуета "Пътят ми с теб", който се приема много добре от зрителите и става повод Боряна Сечанова да я покани за хореографията на балета "Снежната кралица".

Ангелина Гаврилова работи и по спектакъла на Народния театър "Калигула" заедно с Диана Добрева. "Хореографията не те спира да работиш само в един театър или само в един стил. Изключително ми е приятно, че мога да мигрирам тук-там и навсякъде", казва тя.