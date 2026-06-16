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От 19 юни Музикалният театър се изнася в парк "Военна академия"

Мюзикъл, оперета, танц и детски спектакли са включени в програмата, а билетите са само по 5 евро

Днес, 18:17

От 19 юни до 12 юли ще продължи шестият Софийски фестивал на Музикалния театър, информират от трупата. Те ще пренесат ритъма на музиката, танца и театралната магия от обичайния си адрес на бул. "Васил Левски" 100 на открито, в парка на Военна академия. 

Публиката ще се наслади на богата програма, която събира на едно място премиерния спектакъл "Херцогинята на Падуа", обичани класически оперети, световни мюзикъли, концерти, танцови постановки и вълшебни представления за деца, обещават организаторите. Билетите за 19 юни за "Херцогинята на Падуа" - спектакъл по едноименната пиеса на Оскар Уайлд, са вече разпродадени.

Началото на представленията за възрастни е от 20:00 ч., а за най-малките – 10:30 ч. При лошо време ще се играе в салона на Музикалния театър, като актуална информация ще бъде публикувана своевременно на сайта на театъра. Още три дни, до началото на фестивала, на физическата каса на театъра можете да си купите билети за фестивала само по 5 евро.

На 27 юни трупата Opus Ballet от Флоренция гостува с танцовия спектакъл "Четирите годишни времена". Хореографията, създадена от Орели Муние, е изградена върху прочутата музика на Антонио Вивалди. "Марлене Дитрих: преследване на любовта" (3 юли), представена в програмата като "музикална изповед в едно действие", включва песни от репертоара на "Синия ангел". 

Традиционното участие на балет "Арабеск" е двойно: на 21 юни с BarrocoLife и на 4 юли с "Кармина Бурана" и "Болеро". Отново на американския национален празник, но предиобяд, най-малките ще могат да гледат детския мюзикъл "Да целунеш принцеса - адаптация по приказката на Андерсен "Принцесата и свинарят", написана от Панчо Панчев – Дядо Пънч. Музиката е на композитора Юлиян Слабаков. 

10 юли е запазен за "Здравей! Как си, приятелю?" - спектакъл по обичаните песни на Стефан Диомов, с либрето от Юрий Дачев. Разпродадени са и местата за зрелищния концерт спектакъл "Ритъмът на Бродуей" на 11 юли, но все още има билети за оперетата в три действия "Българо от старо време" на следващата, заключителна за фестивала вечер.

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Музикален театър Стефан Македонски, Музикален театър

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