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Гринго-Богдан Григоров идва с Радичковия "Януари" в Младежкия

Спектакълът на ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград, гостува в края на месеца в София

Днес, 17:18
Грино-Богдан Григоров (в центъра): компанията на Исус (Сусо), Исай, Лазар, Ангел, Гаврил и останалите, които водят екзистенциални спорове в Радичковата кръчма.
Иван Дончев
Грино-Богдан Григоров (в центъра): компанията на Исус (Сусо), Исай, Лазар, Ангел, Гаврил и останалите, които водят екзистенциални спорове в Радичковата кръчма.

Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград, ще гостува на 30 юни в София със спектакъла "Януари" от Йордан Радичков. Представлението ще се играе на сцената на Младежкия театър "Николай Бинев" и ще срещне столичната публика с една от най-знаковите пиеси в българската драматургия. Режисьор на постановката е проф. Пламен Марков, чийто прочит се отличава с прецизен анализ на текста, ясен сценичен разказ и задълбочена работа с актьорския ансамбъл като водещ принцип. Част от него са възпитаници на самия Пламен Марков от НАТФИЗ, начело с нашумелия с превъплъщенията си в тв сериала "Мамник" и в заглавия от афиша на театър "София" Гринго-Богдан Григоров, който е в една от главните роли като гост-актьор в "Януари". В спектакъла участват още Александър Митев, Владимир Солаков, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов, Теодор Куков, Маноела Манолева, Иван Лозанов, Антон Петев и Георги Бачев.

Сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова - проф. д-р и ръководител на специалност "Сценография" в НАТФИЗ. Музиката е композирана от Калин Николов, а видеото е на Димитър Сарджев.

"Януари" е сред онези редки текстове, които надживяват времето си. Пиеса за страха, самотата и крехката човешка близост, за границата между реалното и митичното, между човека и природата, между видимото и невидимото. В зимния свят на Радичков суровата природа, човешките тревоги и необяснимото се вплитат в особена митологична тъкан, в която странното се превръща в познато, а познатото - в мистерия.

Спектакълът на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград, поставя Радичковия текст в диалог със съвременната публика, без да губи неговата поетичност, парадоксален хумор и философска дълбочина. Това е сценична среща с "зимната поема" на Радичков - свят на студ, мълчание и очакване, в който човекът остава сам срещу страха, избора и нуждата от другия, повдигат завесата от екипа.

С гостуването си на сцената на Младежкия Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград, отправя покана към софийската публика за среща с големия Йордан Радичков - разказвач на светове, в които митът оживява в ежедневието, а драмата носи своя тиха, снежна поезия. Билети за спектакъла вече може да се закупят на касата на Младежкия театър "Николай Бинев" и онлайн на tickets.mlt.bg.

Иван Дончев
Иван Дончев
Иван Дончев
Иван Дончев
Иван Дончев
Иван Дончев
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Ключови думи:

Драматичен театър Никола Вапцаров - Благоевград, Гринго-Богдан Григоров, Пламен Марков, Януари от Йордан Радичков

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