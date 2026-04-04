Гринго-Богдан Григоров и още 4-ма са на финал за приза „Стоян Камбарев“

Актьорът от театър "София" и сериала "Мамник" Гринго-Богдан Григоров е един от номинираните.

Наградите за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ и „Награда за кино 355“ ще бъдат връчени на официална церемония на 20 април в столичния клуб Joy Station, съобщават организаторите на събитието от едноименната фондация, създадена в памет на големия и рано отишъл си от този свят български режисьор, цитирани от БТА. Водещ на събитието ще бъде Ники Кънчев, а негови специални гости ще бъдат Орлин Павлов и Крисия.

Номинираните млади артисти за Награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев 2026“ са Гринго-Богдан Григоров – в категория „Актьорско майсторство“, Лилияна Александрова – „Визуално изкуство“, Виктор Теодосиев – „Музика“, Станислав Койчев-Стан – „Културен инфлуенсър“, Анастасия Стоева – „Мултиталант“.

Носителят на приза ще получи специално изработена бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро. Останалите четирима номинирани също ще получат подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт проекти и ще станат част от семейството на фондация „Стоян Камбарев“, казват от екипа.

Носителят на Награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ се определя от жури, в което влизат членовете на фондацията начело с председателя на управителния съвет – актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева, вдовицата на Стоян Камбарев.

Финалистите за „Награда за кино 355“ са Васил Христов, Лина Павлова и Кристиан Георгиев. Призът се присъжда на един от трима млади режисьори, на които е поставена задача в рамките на пет дни да заснемат 5-минутен игрален филм. Наградата е бронзова статуетка и 7777 евро за продуциране на следващия филм на победителя от страна на Деси Тенекеджиева и филмовата ѝ компания Nova Film.

Финалистите са избрани от деветчленно жури с представители от Европа, САЩ и България. Крайният избор на победителя ще бъде в ръцете на публиката, която ще гледа премиерно петминутните игрални филми на финалистите и ще гласува на живо по време на церемонията.