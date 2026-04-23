Музикантът Виктор Теодосиев полита на крилете на „Стоян Камбарев“

Валдхорнистът Виктор Теодосиев е новият носител на Голямата награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев 2026“, съобщават от фондацията на името на незабравимия режисьор, която за 17-и път връчи своите годишни отличия за постижения на млади творци. Виктор, който бе номиниран като победител в категория „Музика“, получава награди с парична стойност 8700 евро, 5000 от които са осигурени от Министерството на културата. Фондация „Стоян Камбарев“ предоставя на Теодосиев и двегодишна стипендия в размер на 1200 евро. Сред специалните награди за лауреата е и поканата за участие в концерта спектакъл „Любов“, който на 25 септември в зала 1 на НДК ще представи световни класики от музиката, киното и поезията под палката на Йордан Камджалов. Още една стипендия – от 1000 евро, от името на диригента също отива при големия победител.

В категорията „Актьорско майсторство“ победител е Гринго-Богдан Григоров. Магнетичният актьор от трупата на театър „София“, нашумял като Лазар от сериала „Мамник“, получи на церемонията преди вечер награди на стойност 5155 евро и едната от двете стипендии на Столична община на стойност 2555 евро. Фондация „Стоян Камбарев“ също отличи младия актьор с 1200 евро стипендия, отправена му бе и специална покана от холивудската звезда Гари Стреч и патрона на фондацията Деси Тенекеджиева за участие в техния едноседмичен мастърклас. Международно известният наш актьор Юлиан Костов, който работи с Мария Бакалова, също лично покани Гринго в своя мастърклас и го поздрави за изключителната му харизма и талант.

Победител в категория „Мултиталант“ стана Анастасия Стоева, на която бяха присъдени награди на обща стойност 12 855 евро, сред които 2555 евро като специална стипендия от Столична община. Анастасия се изявява като поет, литературен критик, музикант, дизайнер, илюстратор на книги, създател на късометражни анимационни филми – изобщо като артист, който свободно се движи между разични форми на изкуството. През 2024 г. тя е част от младежкото жури на Варшавския филмов фестивал, а в момента работи върху своя дипломен анимационен проект в специалност анимационно кино на Нов български университет.

Станислав Койчев-Стан е победител в категория „Културен инфлуенсър“. Като такъв той получи чекове, стипендии и специални награди на обща стойност 13 477 евро, както и покани за участие в седмичния мастърклас на Гари Стреч и Деси Тенекеджиева и за актьорския мастърклас на Юлиан Костов.

Художничката Лилияна Александрова стана победител в категория „Визуално изкуство“, като ѝ бяха връчени награди на стойност над 5500 евро. Сред специалните отличия за нея са възможността да осъществи своя самостоятелна изложба с издаване на двуезичен каталог в пространството за съвременно изкуство „УниКредит студио“, както и поканата от Светла Дионисиева – директор на Българския културен институт в Лондон, да направи изложба в сърцето на британската столица.

За осми пореден път бе връчена и наградата за кино „355“, а победителят Кристиан Георгиев получи 7777 евро в подкрепа на следващия си проект, който ще бъде продуциран от NOVA film. Авторитетното международно жури с председател носителят на две награди "Оскар" и две "Златен глобус" – съсценаристът и копродуцент на "Зелената книга" Ник Валелонга, имаха нелеката задача да изберат сред многото кандидатури трима финалисти. Младите кинаджии бяха подкрепени със снимачна техника, логистика и т.н., като получиха и по 1500 евро финансова подкрепа за кратките си филми, чиято предпремиера бе по време на церемонията, а публиката трябваше да гласува и да избере своя фаворит. Гостите в залата с интерес изгледаха 5-минутните ленти на тримата финалисти, конкуренцията между които беше изключителна: разликата между първите двама бе само 2%. В крайна сметка награда за кино „355“ и първо място според оценката на публиката с 44% зрителски вот спечели майсторски заснетият кратък филм на 23-годишния Кристиан Георгиев „Втори куплет“. На крачка от него с 42% остана емоционалната история „Големият град“ на Васил Христов, а Лина Павлова и нейните „Прасеборци“ събраха 14%. Изпълнителният директор на Националния филмов център Петър Тодоров покани и трите ленти да направят световната си премиера на фестивала „Златна роза“ през есента.

За първи път наградният фонд, заедно със стипендиите и специалните отличия, надхвърля 70 000 евро, разпределени между всички 8 млади творци, които бяха в центъра на събитието – тримата финалисти в кино надпреварата и петимата номинирани за Голямата награда за полет в изкуството, отбелязват от фондация „Стоян Камбарев“.

Церемонията за връчването на тазгодишните награди за полет в изкуството на името на големия и рано отишъл си български режисьор Стоян Камбарев ще бъде излъчена по БНТ1 на 22 май от 23.20 часа.