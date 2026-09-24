Френски "Зеленски" спечели на кинофестивала DOCK в Бургас

"Зеленски" на Ив Жолан и Лиза Вапне спечели голямата награда на Международния фестивал за историческо документално кино DOCK, присъдена от журито в деветото издание на фестивала в Бургас. Церемонията по обявяването на лауреатите се проведе в Културен дом НХК непосредствено след последната конкурсна прожекция на филма "Г-н Никой срещу Путин". В продължение на шест дни бургазлии гледаха безплатно ново документално кино с историческа тематика.

"Единодушно избрахме филма, за да бъдем максимално обективни. Това е филм с директен разказ, с дълбок анализ на личната съдба и трансформацията на един от ключовите образи в съвременната история", сподели председателят на журито Боя Харизанова при връчването на наградата.

Във видеообръщение от Париж сърежисьорката Лиза Вапне благодари на организаторите и на публиката в Бургас. "Ние бихме предпочели историята на Володимир Зеленски да беше комедия. Историята на съветско момче, което успява да сбъдне всичките си мечти. Иска ни се това да беше една стара история. Нещо, което принадлежи на миналото. Това обаче е филм за войната и за онова, което се случва в Украйна днес, и той е трагедия", каза тя.

Филмът "Мистерията на "Звездната ескадрила", който изследва малко известни епизоди за секретни летателни ескадрили, изчезнали самолети и необикновени пилоти, чиито подвизи са били засекретени поради държавна сигурност или военни интереси, получи отличието на Община Бургас. То бе връчено от заместник-кмета по култура и вероизповедания Диана Саватева, която отбеляза, че фестивалът DOCK е бургаска марка. Наградата прие лично полският режисьор Ян Боровец.

За първи път тази година беше връчена и Награда на публиката. Тя беше присъдена на филма на Деян Барарев "Жестокият път", който четири десетилетия по-късно разказва за българската експедиция до Еверест през 1984 г. Отличието връчи операторът Калоян Божилов. Наградата на историческата гилдия бе обявена от историка и член на журито д-р Даниел Каин и беше присъдена на "Най-големият страх на Хитлер" на италианската режисьорка Симона Риси. Филмът изследва идеологическата мания на Адолф Хитлер и Нацистката партия да конфискуват, осквернят и унищожат модерното изкуство, обявено от тях за "дегенерирало", като през 1937 г. в Мюнхен нацистите организират изложба, целяща да осмее и осъди творбите на Пикасо, Шагал, Кандински, Клее и Мунк.

В новата за фестивала конкурсна програма за късометражно историческо документално кино награда получи "Брутализъм" на Милош Якович и Хосеин Фани, който изследва възникването на брутализма след Втората световна война и връзките му с противоположни идеологии.