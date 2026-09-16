От Сталин до Зеленски: безплатно документално кино в Бургас

От 17 до 22 септември Бургас ще бъде домакин на Международния фестивал за документално историческо кино DOCK, който тази година се провежда за девети път. В Културния дом на нефтохимика (площад "Тройката" 1) зрителите ще се срещнат с истории от различни епохи и краища на света: от голямата европейска политика и войните до изкуството, личната памет и съдбата на отделния човек.

Фестивалът ще започне тази вечер от 19:30 ч. със специалната прожекция на "Силви Вартан. От любов", дело на режисьорката Ема Константинова и сценариста и продуцент Георги Тошев. Филмът, сниман в продължение на 16 години, превръща личната съдба на Вартан в своеобразен портрет на България през последните осем десетилетия. В него присъстват срещите с "Бийтълс", любовта и раздялата с Джони Холидей, годините на емиграция и завръщането към една родина, която никога не е преставала да бъде част от нея.

"Ромен Гари: По-добре не би могло да се каже" отвежда зрителите към живота на един от най-необикновените писатели, дипломати и личности на XX век - човек, живял между различни самоличности, светове и исторически катаклизми. В "Саркози - Кадафи: Скандалът на всички скандали" документалното кино влиза в територията на голямата политика, властта, парите и отношенията между държавните лидери. История, в която зад официалните позиции и публичните образи се появяват въпроси за влияние, зависимости и политическа цена. "Кока-Колата на Сталин" предлага на пръв поглед необичайна хроника, зад която стои много по-голям разказ - за пропагандата, политическата символика и начина, по който дори един обикновен предмет може да се превърне в свидетел на историята. "Жестокият път" и "Тайната на звездната ескадрила" връщат публиката към драматични моменти от военната история, когато човешкият живот зависи от решения, взети за секунди, а последствията остават за поколения.

Сред най-силните заглавия в програмата е "Караваджо" - среща с гения и противоречията на един от най-големите художници в историята на изкуството. Зад картините стоят не само светлина и красота, но и характер, страст, насилие и бягство - живот, който понякога е толкова драматичен, колкото и самото изкуство. Съвсем различна енергия носи "Зеленски" - филм, който поставя в центъра личността на украинския президент и пътя от света на шоубизнеса до една от най-тежките политически роли на съвремието. Историята тук не е завършена, тя се случва пред очите ни.

В "Най-големият страх на Хитлер" документалното кино се връща към нацистка Германия и към онова, което диктатурата се опитва да скрие зад образа на абсолютната власт. "Процесът срещу Айхман" отваря още по-дълбоката тема за личната отговорност и границата между изпълнението на заповед и моралния избор. А "Г-н Никой срещу Путин" насочва поглед към съвременна Русия и към човека, който се изправя срещу една от най-мощните политически системи на нашето време. Филмът е носител на "Оскар" за най-добър документален филм през март тази година.

За първи път фестивалът представя самостоятелна състезателна селекция за късометражно документално историческо кино. В нея са включени "Марсиански спомени", "Статуите също умират?", "Палестинска леща", "Каменна памет", "Брутализъм", "Облавата в Ангулем (свидетелства и интервюта)", "Забравеният форт на Флорида", "Аз не забравям" и "TGX". Понякога един кратък разказ за място, човек или забравено събитие може да каже повече за една епоха от стотици страници.

Особено място в програмата заема и темата "80 години от края на Третото българско царство". В рамките на специалната селекция зрителите ще могат да видят "Фердинанд Български" на Светослав Овчаров, "Момчето, което беше цар" на Андрей Паунов, "Царят гражданин" на Любослав Атанасов, "Завръщането на царя" на Лъчезар Аврамов и "Един завет".

DOCK 2026 носи и два важни нови акцента. За първи път публиката ще избира свой фаворит чрез Наградата на публиката, а късометражното историческо документално кино получава собствена конкурсна програма. Филмите ще бъдат оценявани от международно жури с председател Боя Харизанова, режисьор и сценарист, и членове: Даниел Каин - историк, Калоян Божилов - оператор, Константин Вълков - журналист, и Олга Лозанова - телевизионен и филмов експерт.

Фестивалът ще завърши на 22 септември от 21:00 ч. с официалното закриване и връчването на Голямата награда на DOCK 2026 и Наградата на публиката.

Всички прожекции са с вход свободен. Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и Национален филмов център.