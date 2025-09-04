Украински режисьор открива Sofia DocuMental с "Дѝвия"

"Дѝвия" на украинския режисьор Дмитро Хрешко открива Sofia DocuMental, съобщават от екипа. Шестото издание на фестивала за документално кино с фокус върху човешките права ще се проведе между 25 септември и 5 октомври. Билетите за прожекциите в киносалоните са вече в продажба, а част от филмите ще бъдат достъпни онлайн в цялата страна чрез Neterra TV+.

"София ДокуМентал" ще разгърне тазгодишната си програма в специалната локация на ларгото "Кино под купола", Дома на киното, кино "Одеон", Чешки център, Гьоте-институт, Френски институт, Полски институт, сцена "Централни хали", галерия "Синтезис" и клуб "ДОМ".

Фестивалната селекция от 30 заглавия е разделена в седем тематични секции: "И ако филмите в „Демокрация под прицел“ разплитат механизмите на натиск и показват силата и крехкостта на гражданското общество, "Минало преразгледано" събира критични кинематографични прочити на утвърдени исторически разкази. В тези секции руският учител, който се съпротивлява на нахлуването на пропагандата в учебните програми в "Г-н Никой срещу Путин", стои редом до шведската журналистка, която изследва неонацистките групи и онлайн екстремизма в "Да хакнеш омразата". През архивите на Лени Рифенщал се разглежда обезпокоителното наследство на Третия райх и издигането на силата в естетически култ. Кадри и стенограми от Конференцията по сигурност и сътрудничество, проведена през 1975 в Хелзинки, пък съставят остроумен и ироничен разказ за изковаването на т. нар. "световен ред" и често пренебрегваните подробности, които го съпътстват“.

Категориите "Супержени" и "Лични революции" обединяват истории за трансформации, които се случват не само на площада, но и в интимния свят. От иранската певица, която се завръща на сцената въпреки режима, през майките, които намират сила да говорят, дори и съвсем буквално от фронта, до активистките от Femen, жените търсят начини да борят противоречията в себе си и несправедливостите отвън. В тези селекции обаче интимното и политическото не могат да бъдат разделени и в историите на мъжете. Защото семейните митове съсъществуват с тези за холивудските звезди, а стремежът към близост с Джон Малкович на моменти изглежда по-силен от синовната връзка.

Хуманизмът е водещото и в двете категории "Човек/природа" и "Бъдещето е сега". Стотиците квадратни километри виртуални пространства, из които се движи екипът на "Островът на Нит", завземат, а често и унищожават не по-малки територии в актуалната реалност. Животът ни тук, на единствената планета, на която мечтаем за всички други възможни светове, има нужда от грижи и симбиотични връзки – за тях се борят и Хаяо Миядзаки в своите анимации, и героите на "Когато доматите срещнаха Вагнер" със съвсем не метафоричните си семена.

Вече традиционната секция "Изкуството на съпротивата" е в съзвучие с тазгодишното мото на фестивала – "Естественият интелект отвръща на удара", посочват от Sofia DocuMental . Ще бъдат представени творци, които не правят изкуство за самото изкуство, а отвръщат – на натиск, на клишета, на граници. "Иво Димчев превръща живота си в сцена, от която да пее срещу омразата, а фотографът Мартин Пар улавя абсурдите на съвремието и масовата култура с равни дози ирония и състрадание", разказват от екипа на фестивала за филмите "В ада с Иво" и "Аз съм Мартин Пар".

Пълната програма е на www.documental.bg.