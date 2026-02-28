Медия без
Филм за поета Габриеле Д’Анунцио е големият победител от Master of Art

Документалната лента на Игор Безинович разказва за окупирането на хърватския град Риека през 1919 г.

Днес, 15:07
Кадър от наградения филм на хърватина Игор Безинович Fiume O Morte!
Филмът Fiume O Morte! („Риека или смърт!“) на хърватския режисьор Игор Безинович е големият победител в единадесетото издание на фестивала Master of Art за документални продукции, посветени на изкуството. Наградите бяха обявени в столичната галерия Vivacom Art Hall. Лентата беше удостоена с наградата Master Of Art – Aurubis Award за най-добър филм за 2025-а. Творбата разказва за ексцентричния италиански поет Габриеле Д’Анунцио – декадент и масон, офицер, смятан за предвестник на фашизма, който през 1919 г. самоволно окупира хърватския град Риека (по онова време наричан на италиански Фиуме), недоволен от факта, че съюзническите сили – победители в Първата световна война, не са го присъдили на Италия. В продължение на 16 месеца градът се превръща в сцена на политически и артистичен хаос, изпълнен с поезия, кокаин, оръжия и абсурдни речи – докато Д'Анунцио накрая обявява война на собствената си държава. Филмът включва съвременни жители на Риека – родния град на режисьора Игор Безинович, които пресъздават събитията, и така той се превръща в оригинален сатиричен размисъл за тънката граница между историята и някои опасни съвременни идеи.

Наградата за най-добър документален филм в категорията за музика и танц бе присъдена на „Ерик Сати: Между нотите" на режисьора Грегъри Монро". Наградата за най-добър български документален филм бе връчена на режисьора Тодор „Тош" Личев за неговия „Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик". Същата лента получи и награда за най-добър дебют. „Благодаря на журито, благодаря на организаторите от Master of Art за поканата да участвам. Благодаря и на екипа, който създаде филма заедно с мен, защото, който го е гледал, е разбрал, че създаването на нещо такова изисква много, много хора, които дават всичко от себе си… Всеки от нас е Ахав, всеки от нас, по своя собствен прочит, е един Ахав", сподели пред БТА режисьорът на филма Тодор Личев.

Филмът „Зеленски" на режисьорите Ив Жолан, Лиза Вапне и Ариан Шемин спечели специалната награда на журито. Наградата бе връчена от журналистката и режисьорка Севда Шишманова и лично приета от режисьора Ив Жолан, който каза: „За това признание ще използвам единствената дума, която знам на български: Благодаря!". „Радвам се, че получавам тази награда в рамките на Master of Art, който, както подсказва името му, е посветен на изкуството. Зеленски е артист, филмът е за изкуството, а не за войната", каза още Ив Жолан.

С наградата на публиката бе отличен филмът „Караваджо" (Великобритания, режисьори Дейвид Бикърстаф и Фил Грабски.

„Тази година награждаването ни е съвсем неформално, защото мисля, че най-важното на този фестивал, освен наградите, е това, че споделяме с публиката изкуството и филмите, които в продължение на цял месец прожектирахме в киносалоните в София, Пловдив, Варна и Стара Загора“, изтъкна артистичният директор на фестивала Найо Тицин.

Тицин обяви наградите в още 10 категории: за най-добър документален филм за архитектура – на „Ада: Моята майка-архитект" (Израел, реж. Яел Меламед), за дизайн и мода – на „Илана Гур - Жена срещу вятъра“ (Израел, реж. Томер Хейман), за литература – на „Харуки Мураками - От „Метро" до „1Q84“" (Франция, реж. Клер Лабори), за изкуство и власт – на „Големият страх на Хитлер. Процесът срещу дегенеративното изкуство“ (Италия, реж. Диди Ньоки), за фотография – на „Дезо Хофман - Фотографът на „Бийтълс"“ (Словакия, реж. Лаура Сивакова-Пасова, Патрик Ланкарич), за изобразително изкуство – на „Зората на импресионизма“ (Великобритания, реж. Али Рей), за съвременно изкуство и най-красив документален филм на „Е.1027 - Ейлийн Грей и къщата край морето“ (Швейцария, реж. Беатрис Мингър, Кристоф Шауб), за кулинарно изкуство – на „Изкушението на Буда“ (Испания, реж. Педро Пейра), за театър и кино – на „Турандот на Ай Вейвей“ (САЩ, Италия, реж. Максим Деревянко).

 

 

 

В документалната лента съвременни жители на Риека пресъздават събития от 1919-а.
Режисьорът Игор Безинович
В документалната лента съвременни жители на Риека пресъздават събития от 1919-а.
