"Дюран Дюран" са много далеч от залеза

Юлиян Савчев Фронтменът на "Дюран Дюран" Саймън Ле Бон, който остава с все толкова силно излъчване, пее на фона на анимация, представяща музикантите от групата в зората на кариерата им.

Почти 50 години след началото на кариерата си "Дюран Дюран" са още доста, доста далеч от отписване. В това се убедиха всички, които ги видяха снощи в зала "Арена 8888" в София при втория концерт на англйските ню уейв и денс-рок ветерани в България. Той се случи близо 20 години след първия - на 20 октомври 2006 г. (и отново организиран от "София Мюзик Ентърпрайзис"), но през това време четворката от Бирмингам все още не е отстъпила нито крачка назад.

Хитове, хитове, хитове... Това предложиха "Дюран Дюран", а в края разочаровани нямаше. При обявен по програма концерт от час и половина, музикантите предложиха най-доброто от себе си в продължение на два часа. И както пороят навън заля столицата, така и групата заля публиката с любими песни.

Началото бе ударно - Is There Something I Should Know?, The Wild Boys и A View to a Kill. Това вдигна допълнително тонуса сред феновете, както и кавърът на Evil Woman на Electric Light Orchestra. А и фронтменът Саймън Ле Бон бе в настроение, след като в движение научи за победата на Англия с 2:1 над ДР Конго в 1/16-финалите на световното първенство по футбол.

Накратко - шоуто бе гарантирано. Следващият пик бе по средата на концерта с планетарните им хитове Ordinary World, Come Undone и Notorious. През цялото време правеше впечатление убийствената сработеност между четиримата музиканти. Няма и как да е, след като те са заедно в този състав от 1980 г., две години след началото на съществуването на бандата. Но имаше друго, което стоеше над техния завиден синхрон - страхотен стил и класа. И от четиримата!

А що се отнася до финала, той ще се помни дълго от феновете - Girls on Film (с вмъкнат отличен кавър на Psycho Killer на "Токинг Хедс"). Последва Save a Prayer с включване на светлините на телефоните от публиката. "Нека залата да заприлича на Млечния път", призова Ле Бон. Така и стана. И накрая - непреходният хит Rio, разбира се.

Доста е вероятно София да е остане в спомените на музикантите от това турне, но още по-сигурно е, че музикантите от "Дюран Дюран" ще останат в сърцата на присъствалите.