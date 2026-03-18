"Дюран Дюран" се завръщат в България 20 години по-късно

ЕПА/БГНЕС Четиримата от "Дюран Дюран" по време на гостуването си на фестивала Сан Ремо през февруари м.г.

Легендите на ню-уейв и поп рок музиката "Дюран Дюран" се завръщат за втория си концерт в България, 20 години след първия. Шоуто ще е на 1 юли т.г. в зала "Арена 8888 София" и е организиран от "София Мюзик Ентърпрайзис". Именно този промоутър бе докарал групата и първия път - на 20 октомври 2006 г., когато се състоя незабравимо за феновете шоу в Зимния дворец в столицата.

Сега залата ще е по-голяма, както и очакванията за по-грандиозно изживяване. Групата ще пристигне в София в оригиналния си състав, с който е от 1980 г. Саймън Ле Бон (вокал), Ник Роудс (синтезатори), Джон Тейлър (бас) и Роджър Тейлър (барабани). Въпреки над 45-годишната си кариера четиримата не са музиканти на доизживяване, а все така в добра форма и с много стил.

Глобални хитове като Rio, Save a Prayer, Girls on Film, The Reflex, The Wild Boys, Notorious, I Don't Want Your Love, Ordinary World, Come Undone, Electric Barbarella, Too Much Information и др. са красноречиво доказателство защо "Дюран Дюран" е една от най-влиятелните групи в съвременната музика.

Билетите за концерта на 1 юли се предлагат в мрежите на Eventim и Bilet.bg. Цените са от 45 до 110 евро. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.