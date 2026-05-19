Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Български диджей ще подгрява концерта на "Дюран Дюран" в София

N:Mode е загрявал публиката преди гостувания на The Sisters of Mercy и Анди Флетчър от "Депеш Мод"

Днес, 13:07
Диджей Николай Събев, известен като N:Mode, получи честта да подгрява концерта на "Дюран Дюран" в София.
СМЕ
Диджей Николай Събев, известен като N:Mode, получи честта да подгрява концерта на "Дюран Дюран" в София.

Български диджей получи честта да бъде избран за подгряващ артист при завръщането на "Дюран Дюран" в България, съобщиха организаторите от "София Мюзик Ентърпрайзис". Това е Николай Събев, известен като N:Mode - артист с международна кариера като диджей, продуцент и основател на винил-лейбъла Druzhba Records.

Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката в зала "Арена 8888" (бивша "Арена София") на 1 юли преди на сцената там да излязат "Дюран Дюран".

Изборът на N:Mode не е случаен. Той има почти две десетилетия активна дейност зад гърба си. Една от първите му изяви бе още през 2007 г. като подгряващ диджей на покойния вече член на "Депеш Мод" Анди Флетчър при гостуването му в България. През годините Събев има участия в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. В рамките на различни фестивали и концерти той е споделял сцена с имена като The Sisters of Mercy, "Нова Генерация", "Тангра", "Ревю " и др.

Билети за концерта на "Дюран Дюран" на 1 юли в София се предлагат в мрежите на Eventim и Bilet.bg. Цените са от 45 до 110 евро. В продажба са и два вида VIP пакети. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.

Постерът за концерта на "Дюран Дюран" на 1 юли.
СМЕ Постерът за концерта на "Дюран Дюран" на 1 юли.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дюран Дюран, София мюзик ентърпрайсис

Още новини по темата

"Дюран Дюран" се завръщат в България 20 години по-късно
18 Март 2026

Брайън Адамс идва в Пловдив през ноември
11 Юни 2019

"Дийп Пърпъл" пак ще се сбогуват с българската публика
26 Март 2019

"Дийп Пърпъл" се завръщат през декември в "Арена Армеец"
25 Март 2019

Интимна вечер по английски с Том Одел в НДК
18 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса