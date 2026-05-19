Български диджей ще подгрява концерта на "Дюран Дюран" в София

Български диджей получи честта да бъде избран за подгряващ артист при завръщането на "Дюран Дюран" в България, съобщиха организаторите от "София Мюзик Ентърпрайзис". Това е Николай Събев, известен като N:Mode - артист с международна кариера като диджей, продуцент и основател на винил-лейбъла Druzhba Records.

Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката в зала "Арена 8888" (бивша "Арена София") на 1 юли преди на сцената там да излязат "Дюран Дюран".

Изборът на N:Mode не е случаен. Той има почти две десетилетия активна дейност зад гърба си. Една от първите му изяви бе още през 2007 г. като подгряващ диджей на покойния вече член на "Депеш Мод" Анди Флетчър при гостуването му в България. През годините Събев има участия в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. В рамките на различни фестивали и концерти той е споделял сцена с имена като The Sisters of Mercy, "Нова Генерация", "Тангра", "Ревю " и др.

Билети за концерта на "Дюран Дюран" на 1 юли в София се предлагат в мрежите на Eventim и Bilet.bg. Цените са от 45 до 110 евро. В продажба са и два вида VIP пакети. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.