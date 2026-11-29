"Без сбогувания", Хан Канг

превод Яница Иванова, изд. "Ентусиаст"

След "Вегетарианката" носителката на Нобелова награда за литература за 2024 г. Хан Канг се завръща у нас с поетичен и призрачно красив роман, посветен на печален епизод от миналото на Корея. "Без сбогувания" проследява пътуването на една жена до остров Чеджу и постепенно възкресява погребана история за жестоко насилие от средата на ХХ в.

Хан Канг е родена през 1970 г. в Южна Корея. Дебютира през 1993 г. с пет стихотворения, публикувани в списание. През следващата година публикува романа "Червена котва", която печели пролетния конкурс "Shinmun". Нейното първо голямо признание идва през 2016 г., когато е отличена с международната награда "Букър" за романа "Вегетарианката", написан девет години по-рано. През 2024 г. Хан Канг печели Нобелова награда, присъдена за нейната "интензивна, лирична проза, която се изправя лице в лице с исторически травми и разкрива крехкостта на човешкия живот". Авторка е и на книгите "Черен елен" (1998), "Плодовете на моята жена" (2000), "Студените ти ръце" (2002), "Огнен саламандър" (2012), "Бой с дишане" (2010), "Гръцки уроци" (2011), "Човешки актове" (2014), "Бялата книга" (2016).

По време на Нобеловата си лекция авторката споделя: "До есента на 2021 г., когато беше публикуван "Без сбогувания", смятах, че в основата на съществото ми стоят следните проблеми: Защо светът е толкова жесток и болезнен? И как може едновременно с това да е толкова красив? Дълго време вярвах, че напрежението и вътрешната борба между тези изречения са движещата сила на писането ми. От първия ми роман до най-новия ми, въпросите в ума ми се променяха и разгръщаха, но само тези два останаха същите."

"Без сбогувания" е история за онова, което насилието отнема от човека, за паметта като форма на съпротива и за любовта пред лицето на неизразимо страдание. "Именно в това се състои силата на Хан Канг", споделя проф. Юнг Ин Че от Йейлския университет. "С помощта единствено на хартия и мастило тя се превръща в проводник на спомените на поколения, преживели държавна репресия, и ги предава на онези, които наследяват травмите, но невинаги познават дълго потисканите факти. Така авторката прави болката им разбираема, незаличима и изпълнена със смисъл".

Предлагаме ви откъс от "Без сбогувания":

1. Кристали

Валеше обилен сняг.

В единия край на равнината, където се намирах, имаше ниска планина, а от билото надолу от моята страна стояха забити хиляди черни стволове. Дървета с разнообразна височина като хора на различна възраст и с размерите на железопътни траверси, но не изправени като тях, а леко наклонени или огънати, сякаш хиляди мъже, жени и хърбави деца с прегърбени рамене стоят под снега.

Помислих си: Тук ли беше гробището? Всички тези дървета надгробни паметници ли са?

Вървях между черните стволове, отрупани със снежинки, наслоили се като солни кристали по отсечените им върхове, и могилите, проснати зад тях. Спрях изведнъж, защото по някое време под маратонките ми започна да жвака вода. Стори ми се странно и преди да се усетя, водата вече беше стигнала глезените ми. Обърнах се. Не можех да повярвам. Краят на равнината, който мислех за хоризонта, всъщност беше море. Настъпваше приливът.

Без да искам, попитах на глас.

– Защо сте погребвали хора точно тук?

Морето навлизаше все по-бързо и по-бързо. Такъв ли беше приливът всеки ден, морето нахлува и се отдръпва? Дали от гробовете в долната част не са отнесени костите и да са останали само могилите?

Нямаше време. Нищо не можеше да се направи за гробовете, потопени под водата, но костите от горните могили трябваше да бъдат преместени. Незабавно. Преди морето да навлезе още повече. Но как? Нямаше никого. Дори лопата нямах. Как можех да спася всички тези гробове? Без да зная как да постъпя, тичах между черните дървета, газейки водата, която вече беше стигнала до коленете ми.

Когато отворих очи, още не се беше зазорило. Погледнах през прозореца на тъмната стая, откъдето не се виждаха нито заснежено поле, нито черни дървета или настъпващо море, и затворих очи. Осъзнах, че отново имам сънища за онзи град, покрих очите си със студените си длани и продължих да лежа.

*

Сънувах този сън през лятото на 2014 г., почти два месеца след като издадох книгата си за кланетата в онзи град. През следващите четири години никога не се усъмних в значението на този сън. Миналото лято за първи път започнах да си 11 мисля, че може би това не е просто сън за онзи град, че моето бързо и интуитивно заключение може да е било недоразумение или прекалено опростено разбиране.

Беше около времето, когато тропическите нощи продължиха почти три седмици. Лежах под разваления климатик в хола и се опитвах да спя както обикновено. Въпреки че вече бях взела на няколко пъти студен душ, потното ми тяло, опряло гръб на пода, не се охлаждаше. Едва около пет сутринта усетих температурата леко да спада. Кратък момент на благодат, тъй като слънцето щеше да изгрее отново след половин час. Тогава най-накрая почувствах, че мога да заспя за малко, не, почти заспах. Равнината внезапно се откри през затворените ми клепачи. Снежинките, които падаха върху хилядите черни стволове, и тези, които блестяха като сол върху отсечените върхове, бяха реални и живи.

Не знам защо тогава се разтреперих. Тресях се като от плач, но от очите ми не потекоха сълзи, нито пък се навлажниха. Може ли да го нарека ужасен страх? Безпокойство, студени тръпки, пронизваща болка? Не, беше по-скоро като студено събуждане, което кара зъбите ти да затракат. Усещах сякаш невидим, огромен меч – тежко желязно острие, което никой човек не може да вдигне – да се носи във въздуха, насочен към тялото ми, а аз лежах там и го гледах.

Тогава за първи път си помислих, че тъмносиньото море, което нахлуваше, за да помете костите изпод могилите, може би не се отнасяше за избитите хора и времето след кланетата. Може би беше предсказание за мен самата. Това място, със своите потънали гробове и мълчаливи надгробни плочи, може би ми разказваше за живота, който ми оставаше.

Тоест точно за живота ми оттук нататък.

*

През четирите години между нощта, в която за първи път сънувах този сън, и онази лятна утрин, имах няколко лични сбогувания. Едни избрах по собствено желание, но други сбогувания дори не можех да си представя и бих рискувала всичко, за да ги спра. Ако, както казват множество стари вярвания, има нещо като гигантско огледало някъде в небесата или в подземния свят, което наблюдава и записва всяко движение на хората, то тогава през последните ми четири години там трябва да се е отразило нещо като охлюв, който напуска черупката си и се движи напред по острие на нож. Тяло, което иска да живее. Пронизано нарязано тяло. Отблъскващо се, обгръщащо и висящо тяло. Коленичило тяло. Молещо се тяло. Тяло, от което безспир изтича нещо, което не е ясно дали е кръв, гной или сълзи.

Беше късна пролет, след като цялата онази тежка работа беше отминала. Преместих се под наем в този блок с общ външен коридор близо до Сеул. Не ми се вярваше, че нямам семейство, за което да се грижа, или работно място, на което да се трудя. Дълги години работех, за да изкарвам прехраната си и същевременно да се грижа за семейството си. Тъй като тези две неща бяха на първо място, пишех, като крадях време от съня си, и тайно се надявах някой ден да имам време да пиша на воля. Но вече не изпитвах такъв копнеж.

Зарязах вещите си така, както ги бяха стоварили набързо хамалите от фирмата за преместване, и до юли прекарвах по-голямата част от времето си в леглото. Почти не спях. Не готвех. Не излизах дори и пред входната врата. Пиех вода и ядях по малко ориз и бяло кимчи, поръчани по интернет, а когато започваше мигрената, съпроводена от стомашни спазми, повръщах всичко изядено в тоалетната. Една нощ вече си бях написала завещанието. Писмото започваше с изречението "Моля за следните няколко услуги" и накратко изброяваше в кое чекмедже се намират банковите ми книжки, застрахователни полици и договорът за наем, къде и каква част от парите искам да се използват и на кого да се дадат останалите, но всъщност мястото на изпълнителя на молбата ми стоеше празно. Не бях сигурна на кого бих могла да създам подобни главоболия. Опитах се да добавя няколко думи на благодарност и извинение, включително конкретна сума, с която да се отблагодаря на човека, който щеше да се погрижи, но така и не успях да запиша името на адресата.

Именно чувството за отговорност към този непознат получател най-накрая ме измъкна от леглото, от което не можех да стана, но и не можех да заспя и за миг. Започнах да почиствам къщата с мисълта за няколко познати, все още под въпрос като получатели, които да се заемат с останалите ми дела. Трябваше да изхвърля пластмасовите бутилки от вода, натрупали се в кухнята, дрехите и одеялата ми, които щяха да се превърнат в неудобство, записките ми в дневници и тетрадки. Хванах първия пакет боклук, обух маратонките си и за първи път от два месеца отворих входната врата. Следобедната лятна слънчева светлина, която сякаш виждах за първи път, се изливаше в коридора със западно изложение. Докато слизах с асансьора, минавах покрай портиерната и през площадката между блоковете, имах чувството, че ставам свидетел на нещо. Светът, в който живеят хората. Времето в този ден. Усещането за влажност във въздуха и силата на гравитацията.

Когато се прибрах вкъщи, вместо да направя втори пакет от вещите, натрупани в хола, влязох в банята. Седях под душа с топла вода, без да си свалям дрехите. Спомням си усещането за плочките под вдлъбнатите ми стъпала, парата, която ставаше все по-задушаваща, памучната риза, мокра и прилепнала към гърба ми, горещите струи вода, стичащи се по брадичката, гърдите и корема ми през бретона, пораснал достатъчно, за да покрива очите ми.

Излязох от банята, съблякох мокрите дрехи и потърсих из купчината все още неизхвърлени дрехи нещо, което можеше да се носи, и го облякох.