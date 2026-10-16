ACT Фестивал за свободен театър повелява: „Не се прави!“

„НЕ СЕ ПРАВИ!/FAKE NO MORE!“ е темата на шестнадесетото издание на ACT Фестивал за свободен театър, който започва утре и ще продължи до 24 октомври, като в рамките на осем дни ще срещне столичната публика с повече от 30 събития на осем сцени – провокативни театрални спектакли и съвременен танц, пърформанси, музика, кино и представления за деца.

„Не на сигурността, когато я няма. Не на готовите отговори. Не на позите“ е девизът, който ще събере в София независими артисти от България и Европа. Към сценичната програма се присъединява паралелна линия от професионални срещи, уъркшопи и дискусии за достъпността, финансирането и бъдещето на независимата културна сцена.

"Искаме театър, който рискува да бъде истински – жив, несъвършен, неудобен, смешен, политически, личен и свободен. Не искаме театърът да бъде единственото място, където преструвката е честна. ACT 2026 казва: Не се прави! Бъди там. Кажи го. Направи го. Fake no more! Колкото и съдържателно да звучи това, и тези думи са празни клишета, породени от изконния двигател на човешката цивилизация: мързела. За това каним публиката да се размърда и да види нещата такива, каквито може би всъщност са. А може и да не са. Свободната сцена не е езиков модел, който само преповтаря вече предложените истини, тя създава нови истини. Тя дава пълна свобода за смели експерименти и честен, безкомпромисен диалог в обществото", споделят организаторите.

Форумът започва на 17 октомври с няколко представления от българската независима сцена: „Такъв е животът“ в Театър О3, „Лимони х 5“ на сцена „Дерида“ и „Докато чакаме Годо“ в I AM Studio. В Bobbina публиката ще може да гледа представлението „Камшичен вятър“, а откриващата вечер ще завърши с диджей сет.

Сред международните акценти в програмата е [EOL]. End of Life на колектива DARUM – проект на границата между театър, пърформанс и виртуална реалност. Между 17 и 20 октомври във Videnie зрителите ще влизат в ролята на служители на фиктивна технологична корпорация, изправени пред решението кои дигитални светове и спомени да бъдат запазени и кои да бъдат заличени. Чрез VR очила всеки участник самостоятелно изследва изоставените пространства на въображаема метавселена. Спектакълът е сред десетте най-забележителни продукции според селекцията на Берлинския театрален фестивал Theatertreffen през 2025 г. Гостуването се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт България и Австрийския културен форум.

На 22 октомври в РЦСИ „Топлоцентрала“ ще се играе In Between #2 – пърформанс, създаден с участници от България, Гърция и Румъния под ръководството на гръцката режисьорка и драматерапевт Георгия Цангараки. Вдъхновен от „Вакханки“ на Еврипид, проектът изследва границата между индивидуалното и колективното чрез движение, ритъм и глас. Творческият процес е част от европейската инициатива EFFEA, която подкрепя международни партньорства между фестивали и артисти.

На 23 октомври Seems Familiar на Симона Дабия и Деян Георгиев поставя в центъра връзката между двама изпълнители. Чрез споделени житейски истории и движение телата им изграждат отношения на близост, взаимна опора и зависимост.

Три международни продукции ще бъдат представени на 24 октомври. В „Шампионът и комарът“ италианската компания Faber Teater и артистът Марио Киапуцо превръщат велосипедното пътуване в театрално преживяване. Маршрутът започва от пл. „Св. Александър Невски“ и продължава към РЦСИ „Топлоцентрала“, а отправна точка на историята е животът на легендарния италиански колоездач Фаусто Копи, абсолютен шампион от Джиро д`Италия. Зрителите ще участват със собствени велосипеди в това своеобразно пътешествие през историята на ХХ век. Събитието се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт в София.

В „Аз съм българче?!“ Видина Попов изследва идентичността и принадлежността през личния опит на човек, който живее между различни култури. Спектакълът, който гостува за първи път у нас, поставя въпросите за корените, имиграцията и възможността да принадлежиш на повече от едно място. Може ли една ромка да стане суперзвезда във Виена? Какво означават „корените“, когато си второ или трето поколение имигрант? И какво се случва с човека, който непрекъснато преминава между различни светове?...

„История на една страст“ среща фламенко артиста и хореограф Карлос Отеро с Ася Иванова. Мотиви от приключенията на Дон Кихот и Санчо Панса се преплитат в музикално-театрално представление, което работи с езика на танца, музиката и хумора.

Българската програма на фестивала включва актуални спектакли на независими артисти и компании, които развиват сценични практики извън институционалните модели.

В РЦСИ "Топлоцентрала" публиката ще може да види INSERT COIN/PLAYER ONE на Коста Каракашян, „Пианисимо“ на Театър студио "Персона", „Тела на властта“ на Ива Свещарова и Вили Прагер, „Съ-повърхност“ на Станислав Генадиев и Виолета Витанова. Театър О3 ще бъде активен през всеки от осемте фестивални дни: от „Такъв е животът“ на Ванеса Гуджова и Яна Донева и „Враг в класа“ по Найджъл Уилиямс, до две представяния на „Морфин“ на Кристина Беломорска, „Дърво без корен“ на Илиян Марков по разкази от Николай Хайтов, „Госпожица Юлия“ на Вероника Шомаклийска, „Прах при прахта“ и „Кланица“ на Савина Бързева. На сцена "Дерида" са включени „Лимони х 5“ на Мария Страшилова, „Въртележка“ на Диа Мантова, „Персона“ на Патрисия Господинова по Ингмар Бергман. В I AM Studio - „Докато чакаме Годо“ от Делян Илиев, „Нощта на Гетсби“ от Анастасия Събева и Никол Трендафилова. Очаквайте и детските представления „Кай – тигърът от голямото езеро“ на Магда Борисова и „София и хвърчащото креватче“ от Момчил Коритаров. Фестивалът излиза и извън традиционните театрални пространства с „Криминален дневник – том 1“ на Възкресия Вихърова в НБУ, „Името на камъка“ на Явор Костов-Йондин в CAMERA ELEKTRONICA и „Камшичен вятър“ на Мила Люцканова в BOBBINA.

Паралелната програма на ACT разширява фестивалния разговор отвъд сцената. Тя събира артисти, организатори и международни експерти около въпроси, които определят ежедневната работа на независимия сектор.

На 21 октомври документалният филм „ЪндърГрад“ на режисьорката Мила Люцканова представя съвременната софийска музикална ъндърграунд сцена. Във филма участват DEADSCAPE, VOKYL, „Лютеница“, Кърт Колев, КАКЕ и Георги Згуров-Гурко. След прожекцията в Studio equipaж предстоят разговор с част от екипа и DJ сет с „Лютеница“/LTNC.

На 23 октомври фокусът се поставя върху професионалната среда на независимите сценични изкуства. Традиционната Обиколка на независимите сцени на АСТ ще срещне участниците с пространствата, артистите и екипите, които изграждат сценичната инфраструктура на София. Следобедният форум „Предвидимо финансиране в непредвидима среда“ ще събере международни експерти и представители на българския сектор за разговор за финансовата сигурност, международното сътрудничество и възможностите творчеството да се превърне в устойчива професия.

На 24 октомври дискусионният форум „Пространствата за култура и културата на пространствата“ под наслов „На запад е друго?“ ще се проведе в изоставен бункер в Западен парк. Програмата включва прожекция на филма Tunnel Visions, примери от Чехия и Словения за изграждане на културни екосистеми и среща за възможностите за международна мобилност по програма „Творческа Европа“. Форумът поставя въпроса как неизползвани градски пространства могат да се превърнат в места за култура и устойчива независима инфраструктура.