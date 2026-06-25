Skoda се включи в битката на големите

Skoda показа, че е готова да се включи в битката за клиенти в един от най-оспорваните и същевременно най-реномирани сегменти – на големите SUV с електрическо задвижване. Чешкият производител представи новия си флагман Peaq, който е дълъг близо 4,9 м и побира до 7 души.

Версията с най-голям пробег изминава до 640 км без допълнително зареждане, като може да тегли ремарке до 2000 кг. Благодарение на редица трикове, използвани от дизайнерите и инженерите, големият кросоувър има впечатляващо нисък коефициент на челно съпротивление от 0.249.

С дължина от 4874 и междуосие 2965 мм, Skoda Peaq превъзхожда горивния Kodiaq по тези параметри съответно със 116 и 124 мм. Електрическият SUV е качен на колела между 19 и 21 цола и може да боядисан в десет цвята. Дизайнът използва рекордно количество рециклирани материали за марката – над 50 кг.

Новият флагман на производителя от Млада Болеслав получава и дизайн с T-оптика, който по-рано дебютира на Epiq. Матричните фарове са налични като опция. За първи път Skoda използва прибиращи се дръжки на вратите. Тези устройства са забранени в Китай от 2027 г., но чешката марка напуска този най-голям пазар. Колата получава и панорамен покрив с площ 2,1 кв.м, който има няколко различни степени на пропускане на светлина.

Сред новите функции от серията Simply Clever са чистачките на предното стъкло с управляеми дюзи. Според разработчиците консумацията на течности при тях е до 50% по-ниска. Предното стъкло от страната на пътника изобразява трима колоездачи, което се отнася до произхода на марката и първия ѝ продукт – велосипеда Slavia.

Интериорът е с три реда седалки. Обемът на багажника във варианта с пет места е цели 935 л. Още 33 л може да се поберат в плитки ниши из кабината, като отделно от тях им отделение от 37 л, запазено за зарядни кабели. Интериорът е наличен в пет варианта дизайн, с платнени или кожени облицовки. Има вентилационни и масажиращи седалки, прибираща се табуретка, както и сгъваема маса отпред в кабината.

Клиентите може да избират от батерии с капацитет 63 и 91 kWh. Основната версия е оборудвана с един електрически мотор на задния мост с мощност 204 к.с. и изминава 450 км с едно зареждане. Вторият вариант е с 286 к.с., като също е със задвижване на задните колела, но има по-обемна батерия, която осигурява до 640 км автономност.

Само най-високата версия в гамата на Peaq e със задвижване на всички колела. Двигателите ѝ развиват мощност 299 к.с., но пробегът на батерията е намален до 610 км.

Най-простият Skoda Peaq ускорява до 100 км/ч за 8.4 секунди, а максималната скорост е ограничена до 160 км/ч. Моделът е оборудван с функция за шофиране с един педал и разпределение на енергията към външни потребители. Предните спирачки са дискови, а задните - барабанни.

За безопасността на хората в автомобила са предвидени 10 въздушни възглавници, които са включени в основната конфигурация. Skoda Peaq получава и пълна гама от най-новото поколение асистенти на водача. Например, скенерът за пътни знаци разчита на онлайн данни от други автомобили и потребители. Мултимедийната система работи на екран с диаметър 13.6 инча и позволява инсталиране на приложения от трети страни.

Флагманът на чехите ще се предлага и с ниво на оборудване Sportline, което се отличава с черен външен декор, богата екипировка и спортни вътрешни орнаменти. Пакетът Sportline може да се поръча с всяка версия на задвижваща система. Това е единственият Peaq, който може да бъде с двуцветна боя и с черен покрив. Интериорът също е доминиран от черно.