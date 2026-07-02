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Протести на служителите застрашават производството в Mercedes

Днес, 16:40
Mercedes-Benz

Синдикатът на работниците в автомобилната индустрия IG Metall обяви протести в заводите на Mercedes в Германия, което може да застраши сериозно производството. Случващото се не е просто пореден трудов спор, а симптом на по-дълбок проблем в германската автомобилна индустрия - премиум марките вече не могат безкрайно да включват скъпите германски разходи в цената на автомобила.

Протести са планирани на обекти в Зинделфинген и Унтертюркхайм, а акции ще има още в Растат, Купенхайм, Бремен, Берлин, Хамбург, Дюселдорф, Лудвигсфелд и Хермерсхайм. Причината за тях е писмо от борда на директорите до служителите, в което се посочва, че компанията „трябва много бързо да намали разходите, за да се поддържа конкурентни цени за своите автомобили.“

Най-чувствителният въпрос за служителите е отлагането на годишното специално плащане по тарифата Transformationsbaustein, която представлява бонус към заплата. Около 90 000 от всички 108 000 работници на Mercedes-Benz в Германия трябваше да го получат, но юлското плащане беше отложено за догодина. Сумата е 18.4% от редовната месечна заплата на човек. За служителите това е очакван доход, тъй като той е записан в колективния договор и затова IG Metall счита мерките за едностранен удар върху хората.

Друго искане на ръководството звучеше още по-строго - работният процес да поевтинее, а най-прекият начин за това е да се работи повече, но без допълнително заплащане. Mercedes обеща да обсъди това с представители на работниците, но самата формулировка на въпроса показва колко много се е променил балансът на силите. Преди това премиум марката можеше да компенсира високите разходи с цените на своите S-Class, GLE или E-Class. Сега обаче тя се сблъска със срив на продажбите в Китай, с инвазията на електрически превозни средства и с увеличени тарифи и мита.

Финансовите показатели сочат защо ръководството е изнервено. През първото тримесечие на 2026 г. резултатът на групата спадна със 17,2%. През 2025 г. печалбите намаляха почти наполовина – от 10,4 на 5,3 млрд. евро, след слаба 2024-а. Натискът е няколко страни едновременно: в Китай Mercedes вече се конкурира не само с BMW и Audi, но и с местни производители, които обновяват електрическите си автомобили по-бързо и работят по-агресивно с цените.

За купувачите това не е вътрешна германска история. Ако Mercedes намали разходите чрез персонал, платформи, конфигурации и производствени процеси, то постепенно ще се отрази на самите автомобили - по-малко сложни опции, повече обединение, по-строг контрол върху опциите, по-предпазливи инвестиции в нишови модели. BMW и Audi също следват подобна логика, но Mercedes е особено уязвима, когато премиум цената вече не изглежда автоматично оправдана.

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