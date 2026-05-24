Новият Nissan Micra - по-френски и напълно електрически

Модел от 40 години, с 5 поколения и продадени над 6 милиона бройки по цял свят. Това е Micra - един от символите на Nissan, утвърдил се най-вече благодарение на своите стил и практичност. Последната му генерация се продаваше до 2023 г., след което последва малък застой, причинен в промяната на отношения в съюза Renault-Nissan.

Сега Micra се завръща като се превръща в електромобил. Това, което не е променено, е основната идея - малка и пъргава кола, предлагана на възможно най-достъпна цена. Тя е изградена на същата платформа като Renault 5, с което споделя същите размери и архитектура. И ако Renault залага на носталгия по 80-те години на ХХ век, Nissan избира по-модерен стил.

Резултатът е автомобил с дължина 4 и широчина 1,8 м. Той е компактен, но солиден на външен вид, с нисък център на тежестта и 18-инчови джанти, които засилват присъствието му на пътя. Линиите са меки, предните фарове - на видно място, и придават младежки дизайн, докато контрастиращият покрив и резбованият колан на каросерията добавят характер.

Интериорът също е модерен, като дизайнерите залагат на по-ъгловато и спортно оформление. Има два 10,1-инчови екрана - за приборния панел и за информационно-развлекателна система. На липсват и препратки към японската идентичност на марката - като очертанията на планината Фуджи в пространството между предните седалки.

Факт е, че френската връзката си личи и в салона, тъй като голяма част от елементите са същите като на Renault. Качеството и общата ергономичност обаче са на високо ниво - предлагат се различни комбинации от цветове, тапицерия и цвят на светлините, които може да се променят по желание на клиента.

Информационно-развлекателната система е разработена на основа на операционната система на Google и интегрира Google Assistant, карти, Play Store и актуализации в реално време. Можете да бъде планиран маршрут със стъпки за зареждане, да се получи достъп до профила на шофьора в Google и да се контролира автомобилът дистанционно, чрез приложението NissanConnect. За предпочитащите класическата интеграция, се предлагат Apple CarPlay и Android Auto.

Новият Micra излиза в две версии на батерията - 40 kWh (до 310 км пробег) и 52 kWh (до 408 км WLTP). Мощността на задвижващата система варира между 90 и 110 kWк (122-150 к.с.), като времето за ускорение от 0 до 100 км/ч е 9 или 8 секунди. Максималната скорост е 150 км/ч.

Електрическият модел има три избираеми режима на шофиране (комфорт, спорт, еко) плюс конфигурируем - с персонализируеми параметри за кормилното управление, педала на газта и реакцията на двигателя. Лостовете зад волана регулират и нивото на регенеративното спиране, докато функцията e-Pedal позволява шофиране с един педал, което е полезно при задръствания.

Налице е и функцията Vehicle-to-Load, която позволява на външните електрически уреди да се захранват чрез "разклоняване" на електрическия контакт на автомобила. Има и термопомпа, която оптимизира разхода на гориво в студени условия.

Цените на Micra в България стартират от 28 500 евро за базовата версия с малката батерия. Вариантът със средно ниво на оборудване и по-голяма батерия скача до близо 34 000 евро, а най-добрият избор, естествено, си остава, версията с Evolve, която е разположена и най-високо в гамата. И която струва 36 000 евро.