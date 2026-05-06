Nissan съкращава 10% от работниците си в Европа

ЕПА/БГНЕС Nissan ще преразгледа и някои от операциите си в Европа

Nissan Motor Co. ще съкрати 900 работни места в Европа, приблизително 10% от регионалната си работна сила, като същевременно ще преразгледа част от продажбените си операции на континента. Това съобщават представители на японската автомобилна компания, цитирани от агенция "Киодо".

Nissan обмисля също така частично затваряне на склад в Барселона и преминаване от собствена дистрибуция към продажби чрез местни вносители на някои европейски пазари. Ще бъдат и консолидирани две производствени линии от завода в Съндърланд (Вбр) с цел по-ефективна и печеливша дейност.

През май миналта година японската компаниа обяви глобално преструктуриране, включващо закриване на 7 завода и съкращаване на 20 000 работни места в световен мащаб.

Другият голям японски автопроизводител Honda Motor Co. същевременно замразява плановете си за изграждане на завод за електрически превозни средства в Канада заради по-слабо търсене на електромобили в САЩ. Компанията бе планирала там инвестиция от $11 млрд. за завод за електромобили плюс съоръжение за производство на батерии.

По-рано Honda вече отложи плановете за производството на три модела електромобили в Северна Америка. Фирмата ще представи подробности по стратегията си при публикуването на финансовите резултати за фискалната 2025 г. на 14 май. Компанията вече прогнозира нетна загуба между 420 и 690 млрд. йени ($2.69 - $4.14 млрд) за миналата финансова година, приключила през март.