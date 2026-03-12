Honda очаква загуба от $3.6 млрд. заради електромобилите

ЕПА/БГНЕС Главният изпълнителен директор на Honda Motor Тоширо Мибе говори на презентация на по време на Japan Mobility Show 2025 в Токио

Honda Motor рязко преразгледа прогнозата си за печалби и вече предвижда от 570 млрд. йени ($3,6 млрд.) за финансовата 2025 г., която приключваща този месец. Причината е преоценка на стратегията за производство на изцяло електрически автомобили, съобщи компанията.

Японският производител отмени разработването и пускането на пазара на някои произвеждани в САЩ електрически модели, предвид „забавянето на пазара на електрически превозни средства в Северна Америка“, което доведе до очакване на разходи и загуби за до 2,5 трлн. йени ($15,7 млрд). Те все пак ще бъдат понесени през следващите няколко финансови години поради промяната в стратегията за производство на електромобили, като съобщените сега данни са само част от тях.

Преди това Honda прогнозира печалба от 300 млрд. йени ($1.9 млрд.) за финансовата 2025/26 година.

На нарочна пресконференция главният изпълнителен директор Тошихиро Мибе заяви, че се отказват от разработването на някои планирани модели електромобили и вместо това ще вложат повече усилия в хибриди, чието търсене се е увеличило рязко в САЩ и на други големи пазари.

Освен това Мибе и изпълнителният вицепрезидент Нория Каихара доброволно ще се откажат от еквивалента на 30% от възнаграждението си за три месеца, докато някои други ръководители ще се откажат от 20%.