Honda измисли революционно гъвкаво шаси

Още от зората на на автомобилната индустрия инженерите работят, за да направят шасито на превозното средство по-твърдо и здраво. Това се счита за ключ към по-добро управление, ефективност и безопасност, но сега Honda излиза с ново "гъвкаво" решение.
Автомобилните производители рутинно споменават колко твърдост е добавена към дизайна на шасито с всяко ново поколение на своите модели. Ранните каросерии тип „кутия“ се превърнаха постепенно в стълбовидни, добавяйки все повече здравина чрез подобрени материали и връзки. Стълбовидните пък отстъпиха място на еднокорпусни конструкции.
Инженерите на Honda преосмислят начина за постигане на тези цели. Решението им е да добавят гъвкавост, вместо повече твърдост, към предната част на шасито. И тази гъвкавост да се използва, за да притискат гумите към пътя чрез нещо повече от просто настройка на окачването.
Новото гъвкаво шаси на Honda ще дебютира през 2027 г. като платформа за автомобили от следващо поколение на японската компания. Тя ще бъде в основата на повечето от популярните ѝ модели като Odyssey, Civic, Pilot, CR-V и др.уги, както и на няколко планирани електрически модела, които ще се появят скоро. Платформата е проектирана така, че да позволи около 60% сходство на частите между различните моделите и така да намали използването на скъпи материали, като алуминий, но същевременно да запази теглото на автомобилите.
Базовото инженерство тук е чудесен пример за нестандартно мислене за решаване на вековен проблем. Предната структура на шасито може да се огъва и извива в отговор на силите при завиване или при неравности на пътното платно (на графиката). При завой то избутва външното колело надолу, вместо навън, или пък го повдига повече, отколкото обикновено позволява окачването.
Това решение не би било възможно дореди само 30 години, тъй като дизайнът на гумите не би позволил подобно странично движение. Днешните гуми обаче имат подобрено оформяне на бордовете и са по.здрави, за да поемат тези видове сили. Тази изчислена гъвкавост, получена чрез дизайна на шасито на Honda, остава в рамките на границите на безопасност на гумите, като същевременно намалява необходимото количество гъвкавост на окачването, за да се поемат страничните сили на завиване.
Допълнителните предимства на този дизайн включват повече контрол върху волана, по-добър комфорт в купето чрез контролиране на накланянето на каросерията и по-добро абсорбиране на неравностите. Honda твърди, че новият дизайн решава и голяма част от проблема с недозавиването.
Новият дизайн на шасито е част от конструкцията на Honda Advanced Compatibility Engineering (ACE) за безопасност. Компанията тества за устойчивост на удар своите автомобили както в Охайо (САЩ), така и в Япония, и твърди, че това ново шаси ще надмине платформата от сегашното поколение по отношение на безопасност.
То се интегрира и с новоразработената технология за контрол на наклона, която дебютира като Agile Handling Assist в новите Prelude и Accord. Ще има и нова система за управление на движението (Motion Management System) за контрол на стабилността.