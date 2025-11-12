Honda измисли революционно гъвкаво шаси

Още от зората на на автомобилната индустрия инженерите работят, за да направят шасито на превозното средство по-твърдо и здраво. Това се счита за ключ към по-добро управление, ефективност и безопасност, но сега Honda излиза с ново "гъвкаво" решение.

Автомобилните производители рутинно споменават колко твърдост е добавена към дизайна на шасито с всяко ново поколение на своите модели. Ранните каросерии тип „кутия“ се превърнаха постепенно в стълбовидни, добавяйки все повече здравина чрез подобрени материали и връзки. Стълбовидните пък отстъпиха място на еднокорпусни конструкции.

Всички тези промени бяха направени през годините, за да се преодолеят трите основни източника на физическо натоварване върху превозното средство: тегло (компоненти, пътници, товар), усукване при въртящия момент (усукваща сила от двигателя към оста) и странични центробежни сили (при завиване или неравни повърхности).

В одещата логика винаги е била, че предотвратяването на каквато и да е промяна във ф о́ рмата на рамата в следствие на тези сили е от първостепенно значение. А крайната цел - гумите да се поддържат възможно плътно към настилката за предвидимо управление и сигурно спиране.

Инженерите на Honda преосмислят начина за постигане на тези цели. Решението им е да добавят гъвкавост, вместо повече твърдост, към предната част на шасито. И тази гъвкавост да се използва, за да притискат гумите към пътя чрез нещо повече от просто настройка на окачването.

Новото гъвкаво шаси на Honda ще дебютира през 2027 г. като платформа за автомобили от следващо поколение на японската компания. Тя ще бъде в основата на повечето от популярните ѝ модели като Odyssey, Civic, Pilot, CR-V и др.уги, както и на няколко планирани електрически модела, които ще се появят скоро. Платформата е проектирана така, че да позволи около 60% сходство на частите между различните моделите и така да намали използването на скъпи материали, като алуминий, но същевременно да запази теглото на автомобилите.