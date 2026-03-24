Honda изненадващо спря производството на три електромобила

Honda неочаквано обяви, че ликвидира един от най-амбициозните си проекти: двата електрически автомобила (EV) от Серия 0. В коша отиват и плановете за Acura RSX. Производството и на трите електромобила трябваше да започне следващия месец. Те трябваше да бъдат конструирани върху новата платформа „Zero“ на Honda, затова анонсът на японската компания е много изненадващ.

Само преди няколко месеца Honda предлагаше своите футуристични електромобили от серия 0 като фокусна точка на стратегията си за следващо поколение и дори инвестира повече от $4,4 млрд., за да изгради EV Hub в Охайо, като така да установи северноамериканска верига за доставки на материали и компоненти за производството на електромобили.

Причината е очевидно заради „изключително трудна ситуация с приходите“. Според Honda решението е направено като част от преоценка на стратегията на компанията за електромобилите, поради промени в бизнес средата.

Компанията посочва намаляващата рентабилност на автомобилния си бизнес, дължаща се на „неблагоприятното въздействие на промените в тарифната политика на САЩ върху бизнеса с бензинови и хибридни превозни средства“ и на „спад в конкурентоспособността на продуктите на Honda в Азия поради въздействието на разпределението на повече ресурси за разработване на електрически превозни средства“.

Наскоро Honda предупреди, че глобалните ѝ разходи за преструктуриране може да достигнат около $15,7 млрд. И всъщност компанията понася първата си годишна загуба от почти 70 години.

Всичко това се дължи на нарастващия брой нови производители на електрически превозни средства от Китай, които навлизат на пазара с по-усъвършенствани и по-ефективни возила. В допълнение към това, американските мита и нарастващата конкуренция в Азия са сред другите основни фактори, които вредят на приходите на компанията.

„Honda определи, че започване на производство и продажби на тези три модела в настоящата бизнес среда, където търсенето на електрически превозни средства намалява значително, вероятно ще доведе до по-нататъшни загуби в дългосрочен план“, се казва в изявлението.

Спряната Серия 0 бе съвсем новаторска разработка. Тя трябваше да е върху изцяло нова, специализирана платформа "Zero" за електрически превозни средства, проектирана около философията, наречена от Honda "Thin, Light and Wise" (тънка, лека, мъдра).

Електрическият кросоувър Acura RSX пък вече бе предизвикал интерес, макар да няма почти нищо общо с оригиналното спортно купе, от което е заимствано името. Първите данни за модела показаха революционен стил, нова операционна система, наречена ASIMO OS, включваща усъвършенствани функции за подпомагане на водача и др.