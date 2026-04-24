Новият Ioniq 3 влиза в жестоката битка на семейните автомобили

Третият най-голям автомобилен производител - Hyundai, представи световната премиера на най-новата си малка електрическа кола, с която влиза в ожесточената битка за европейски купувачи на семейни автомобили. Симпатичният Ioniq 3 е елегантен и нисък супермини, задвижван от най-новата технология за динамично автоматично преобразуване.

Когато миналата година излезе прототипът на тази кола - Concept 3, той бе оприличен на играчка. Сега реалният модел не е толкова луд, но все така остава впечатляващ, сякаш е мини версия на Ioniq 6.

Това е хечбек с размерите на VW Golf и предно предаване, който предлага пробег до 496 км с едно зареждане, двигатели с мощност 133 или 145 к.с., които ускоряват до 100 км/ч за 9 секунди и имат максимална скорост от 170 км/ч. Колата е снабдена с 400-волтова система с презареждане от 10 до 80% за 29 минути.

Извитите линии на Ioniq 3 подсказват за много добрия коефициент на въздушно съпротивление от 0,263. Колата има обаче има много повече багажно пространство от VW Golf, така че печели няколко точки повече.

В купето подът е равен, има места за петима души и нова инфо-развлекателна система, базирана на Android. Опциите за екраните са 12,9 или 14,6 инча, а климатикът е оборудван с облекчаващо лесна за контрола серия от физически бутони. N-Line нивото на оборудване добавя дръзък спойлер и дифузьор.

В зависимост от нивото на оборудване и спецификациите, собствениците на Ioniq 3 ще получават опция за отопляеми и вентилирани седалки, озвучителна система Bose, амбиентно LED осветление и, нещо доста странно - материали, вдъхновени от италианските мебели от 70-те години на ХХ век.

Автомобилът разполага и с „пикселното осветление“ на Hyundai, което е отличителна дизайнерска характеристика на гамата Ioniq. Тази важна част от идентичността на корейската марка включва малки кубични, пикселизирани LED светлинни клъстери отпред и отзад, „вдъхновени от цифровите пиксели и морзов код“.

Но как ще се представи новият модел на пазара, където светът на малките електрически автомобили се запълва бързо. Конкурентите вече включват Renault 5, VW ID.3, MG4, Cupra Born, Škoda Elroq и модели от нови китайски марки като Nio Firefly и BYD Dolphin.

Там, разбира се, е и доведена му сестра от Корея - Kia EV2 (снимката вдясно). Както е добре известно, Hyundai пое фалиралата Kia през 1998 г. и въпреки че номинално са отделни конкурентни компании, те все повече споделят своите части и технологии, като Kia остава по-евтина, а Hyundai е по-зряла и луксозна. Всичко това означава Ioniq 3 е всъщност Kia EV2 с по-атрактивна каросерия.

И двата автомобила са изградени на платформата E-GMP (Electric-Global Modular Platform) на Hyundai Group, използваща 400-волтова архитектура и споделят едни и същи два варианта за батерии, двигател с предно задвижване, с всички останали характеристики, включително времето за зареждане.

Нюансите обаче са показателни: Kia се предлага на пазара по различен начин - като мини SUV, докато Hyundai е „аеродинамичен хечбек“. Голямата разлика е, че високата квадратна Kia е по-малко аеродинамична от по-дългата и ниска Hyundai, и затова има 44 км по-кратък пробег.

Все още няма официална информация за цената или датите на пускане на Ioniq 3, но се очаква продажбите да започнат към средата на годината, на цени от около 29-30 хиляди евро.