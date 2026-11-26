Най-големият китайски автомобилен производител - BYD, избра Франция за първия си завод в Западна Европа и общо втори на континента. Вече се водят ексклузивни преговори за придобиване на производствени мощности от британската Ineos Automotive в Хамбах, департамент Мозел, близо до германската граница. Между 1998 и 2024 г. там се произвеждаха градските коли Smart, а от 2020 г. се сглобяваха и офроуд моделите Grenadier.

Изп.вицепрезидент на BYD Стела Ли заяви, че целта е европейските потребители да получат по-голям избор от автомобили, произведени във Франция, и обеща да бъдат запазени местните работни места.

"Това е пряк резултат от нашата икономическа политика и работата ни на европейско ниво, насочена към автомобилната индустрия с цел ускоряване на процеса по привличане на производители в Европа – инициатива, обявена на Автомобилното изложение в Париж през октомври", написа в Х френският президент Еманюел Макрон.

Делегираният министър за промишлеността Себастиен Мартен пък заяви, че сделката ще гарантира сигурността на над 1200 служители и ще отговаря на френско-германските условия за 70% европейски компоненти и постепенно увеличаване на дела на батериите, произведени в Европа. Производството на китайските коли в завода в Мозел, според Мартен, може да започне в края на 2027 г. или най-късно в началото на 2028-а.

BYD е водещ производител на електромобили, като до края на 2025 г. е продала 4.6 млн. превозни средства, с което изпревари американската Tesla. С приходи от $111 млрд. тя е в Топ 100 на най-големите компании на Fortune Global 2026. Има заводи в САЩ, Канада и Бразилия, а вече и в Източна Европа - в Унгария, който трябва да отвори врати в началото на 2027 г.

Китайските марки, сред които MG, Chery, Geely и Xpeng, вече държат около 10% от продажбите на нови автомобили в Европа, а пренасянето на производството им на Стария континент помага да избегнат митнически тарифи и логистични пречки.