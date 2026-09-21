BMW iX3 подобри рекорди за поръчки

Интересът към електрическия кросоувър BMW iX3 е огромен. В рамките на една година са получени около 100 000 поръчки само в рамките на Европа, което принуди завода в Унгария да премине към денонощен режим на работа, съобщи "Аутомедия". На практика този модел осигури половината от всички поръчки за модела X3 на континента и ускори навлизането му на пазара в САЩ.

Преминаването на завода на BMW в Дебрецен към трисменен режим е и факт, който сигнализира за подем на европейския пазар на електромобили. Реално моделът iX3 се превърна в най-успешния дебютант на BMW досега, като формира 1/3 от всички поръчани изцяло електрически автомобили BMW в Европа. В рамките на гамата X3 делът на електрическата версия достигна 50% от всички поръчки - показател, който доскоро изглеждаше невъзможен за премиум сегмента. 50 000 поръчки бяха направени само шест месеца след пазарния старт, а в следващите шест месеца тази бройка се удвои. Според "Шпигел" "половината от клиентите вече са получили автомобилите си, докато останалите очакват доставката".

Въпреки че в момента iX3 се произвежда единствено в Унгария, вече са начертани планове за разширяване на производствената мрежа - моделът със стандартно междуосие ще се произвежда в Мексико от 2027 г., докато версията с удължено междуосие за китайския пазар ще се сглобява в завода на съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive в Шенян.

Успехът на модела в Европа проправи пътя за бързото навлизане на iX3 на американския пазар. Макар първоначално продажбите да бяха планирани за края на септември, дилърите вече започнаха да доставят първите автомобили на клиентите. Купувачите в САЩ могат да избират iX3 50 xDrive в три нива на оборудване: Sport, M Sport и M Sport Professional. Базовата цена е 61 500 долара.

От техническа гледна точка iX3 50 xDrive разполага със задвижваща система с два електромотора, генерираща 463 к.с. и 645 Нм въртящ момент. Това позволява ускорение от 0 до 60 мили в час (около 96 км/ч) за 4,7 секунди и максимална скорост от 210 км/ч. Батерията с капацитет 112,2 кВт/ч осигурява пробег до 616 км с летни гуми или до 698 км с всесезонни гуми, а възможността за бързо зареждане с мощност до 400 кВт позволява зарядът да се повиши от 10% до 80% само за 21 минути.

И друг акцент - за автомобилния пазар това е сигнал, че електрическите автомобили излизат от нишовия си статут и се превръщат в масов избор, дори в премиум сегмента.