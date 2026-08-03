Никой не е имунизиран - BMW също готви съкращения

До скоро BMW изглеждаше единственият производител, който плава с относително спокойствие в бурното море на германската автомобилна индустрия. Въпреки това, последните новини рисуват съвсем различна картина. Компанията от Мюнхен обяви план за съкращения, който предвижда орязване на около 8000 работни места до края на 2027 г.

Мярката, договорена с Работническия съвет, ще се осъществи чрез програма за доброволни напускания и се отнася основно до секторите по администрация и развитие, докато производството остава изключено за момента. Шокът идва след разочароващото второ тримесечие на 2026 г., в което печалбата преди данъци спадна с 35% - до 1,7 милиарда евро.

Още по-тревожен е оперативният марж на автомобилния сектор, който рязко спадна до 2,3%, в сравнение с 5,4% през предходната година. Резултати, които новият изпълнителен директор Милан Неделкович категоризира като „неудовлетворителни“, подчертавайки необходимостта от ускоряване на плановете за ограничаване на разходите, за да се гарантира бъдещата рентабилност на марката.

Големият проблем е Китай

Като камък върху сметките на BMW тежи забавянето на продажбите в Китай - страната, която някога беше истинска златна мина за германските премиум производители. Сега там продажбите на "баварците" са се сринали с 30%, благодарение на минималното потребителско доверие и ожесточената конкуренция от местните производители.

Наблюдателите в индустрията отбелязват, че новата гама електромобили на BMW може да се появи твърде късно, за да възвърне позициите си на пазар, отчетливо доминиран от технологиите и производствената бързина китайските конкуренти. Които, освен това, започват да напират силно към Европа, което прави глобалната ситуация още по-сложна.

Освен на източния фронт, BMW трябва да се справя и с геополитическата нестабилност в Близкия изток и с трудното управление на прехода към електричество, което изисква огромни инвестиции на фона на все още променящото се глобално търсене.

Започва дълбока реформа на процесите и структурите

За да отговори на тази криза, Неделкович реши да разчупи табутата от миналото, обявявайки дълбока реформа на бизнес процесите и структурите, които доскоро се смятаха за недосегаеми. Планът за преструктуриране няма да се ограничи само до съкращения на персонала, а ще включва продажбите, покупките и разработването на нови модели.

BMW възнамерява да оптимизира продуктовото си портфолио, като премахне по-малко печелившите варианти и двигатели, особено там, където приемането на електромобили напредва бавно, например в САЩ – пазар, където двигателите с вътрешно горене все още остават предпочитан избор.

Другите германски гиганти - Volkswagen и Mercedes, също са засегнати от случващото се и вече прилагат тежки съкращения и затваряне на заводи, за да оцелеят в бизнес модел, който, според ръководството на BMW, се е променил радикално.