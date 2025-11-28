Медия без
Залят мост откъсна 6 села в Родопите

И Ардино обяви частично бедствено положение

28 Ноем. 2025
Река Санданска Бистрица е изключително буйна
БГНЕС
Река Санданска Бистрица е изключително буйна

Община Ардино е в частично бедствено положение след валежите в последните 2 дни. То обхваща селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука - останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води. Съоръжението, част от държавната пътна мрежа, е единствената транспортна връзка към тези населени места. Отдавна плаче за ремонт или за изграждане на ново. Със заповед на кмета Изет Шабан е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в критичните участъци.

Бедствено положение поради валежите още вчера обявиха и общините Петрич, Сандански, Симитли, Струмяни. Наводнени бяха десетки обществени сгради и частни домове, има разрушени пътни настилки и мост.

Според данните на НИМХ нивата на реките Струма и Места са малко над средните, но далеч от критичните стойности. По-голям риск представляват малките притоци, които се вливат в тях. Наблюдението на язовирите в тази райони е изострено. Контролирано бе предприето изпускане единствено язовир „Бели брег“, като водата от него се стича по дере, което не преминава през урбанизирани територии и постъпва директно в река Струма. Дежурните екипи продължават да следят критичните точки и да патрулират през днешния ден.

 

