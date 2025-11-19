Медия без
"Райънеър" губи слотове в Айндховен заради закъснения

Сред виновните маршрути е и този от София

Днес, 08:48
"Райънеър" смята да обжалва отнемането на слотовете.
"Райънеър" смята да обжалва отнемането на слотовете.

Ирландската нискотарифна авиокомпания „Райънеър“ е загубила два слота за кацане на летището в Айндховен, след като полетите ѝ многократно са пристигали със закъснение, съобщи нидерландското издание „Айндхофенс Даглбад“, цитирано от Ройтерс и нашата БТА. 

Според Airport Coordination Netherlands - органът, който отговаря за разпределението на слотовете, едно от системните закъснения е било на полети в понеделник вечер от София, а друго – на полети в четвъртък от Пиза, Италия.  

Заради многократното неспазване на разписанието органът е отнел двата слота на авиокомпанията за летния график през 2025 г. Санкцията се определя като необичайна мярка, която се прилага рядко, отбелязва изданието. 

Става въпрос за над тридесет случая в период от три месеца през изминалия летен сезон. Тези полети с пътници от България и Италия са пристигали средно с почти час закъснение и поради това са излитали от Ейндховен също със закъснение. Тъй като това се е случвало десетки пъти, органът заключава, че „Райънеър“  умишлено е нарушавала правилата.

Така слотовете, които години наред бяха в ръцете на ирландския нискотарифен превозвач, вече са достъпни за други конкурентни авиокомпании, сред които „Трансавиа“ и „Уиз Еър“.

Загубата на тези два исторически слота има пряко отражение върху планирането на „Райънеър“ за следващия летен сезон. Авиокомпанията ще трябва да изпълнява маршрутите до София и Пиза в други часови диапазони, или да ги извади временно от графика. През изминалото лято ирландският превозвач разполагаше със значителен дял от капацитета на летището в Айндховен – общо 94 права за излитане и също толкова за кацане.

От „Еърпорт Координейшън Недерландс“ и „Райънеър“ не са предоставили коментар пред Ройтерс.

„Райънеър“ е обект на редовни критики. Авиокомпанията многократно е обвинявана, че зарежда самолетите си с минимални количества гориво, което може да създаде проблеми при отклоняване от маршрута. Превозвачът често е критикуван и за ниски заплати и лошо отношение към персонала, но главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри последователно отхвърля тези твърдения, припомня БТА.

