СУ откри център за изследване на аутизма

Илияна Димитрова В Новия център на Софийски университет ще могат да се запазват часове за консултация за деца от аутистичния спектър.

Център с лаборатория за изследване на аутизма беше открит във Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Той е изграден със средства на Софийския университет и на Факултета по науки за образованието и изкуствата. В него ще се извършва задълбочена изследователска работа в сферата на аутизма. Освен това центърът ще предлага и консултации за семейства, в които има деца от аутистичния спектър.

"На единия етаж са биологическите, психологическите консултации, логопедичните консултации, а на втория етаж ще се извършват неинвазивни генетични изследвания", коментира пред БНР проф. Милен Замфиров, декан на факултета. По думите му първите консултации в центъра ще са безплатни. После свързването ще става по стандартния ред - по имейл, телефон и може би системата за запазване на прегледи супердок (superdoc.bg).

"Казвам се Арпи Анжилиан Масихи и съм логопед. Понастоящем съм асистент в Катедра “Логопедия”, Софийски университет. Консултативна ще бъде нашата работа, за да можем да сме максимално полезни и да насочим родителите към адекватна терапия. Този център именно затова е наречен лаборатория, защото ще могат да се правят много изследвания за обучение в тази посока. Тук сме се събрали хора, които бихме искали да бъдем полезни максимално на хората, които ще ни потърсят, защото те не трябва да чувстват, че са сами в този път", посочи той.