Новият грип - повече заразени, но без усложнения

Доминиращият вариант на грип в България в момента е H3N2 в подварианта K. Това обяви в ефира на "Нова телевизия" проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Наистина има ръст на случаите, но може да кажем, че в момента още не сме в пика на грипната епидемия, както, да речем, са някои държави. В момента Франция е в пика", посочи още той.

По думите на професора новият подвариант се предава по-лесно, но не причинява заболяване, по-тежко от другите подварианти. "Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения“, каза експертът.

Кантарджиев подчерта, че "ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективният имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване - особено опасно е за децата, за възрастовата група 5-14 години".

Коментирайки ваксините, той посочи, че в момента посланието на Европейското бюро на СЗО е хората да се ваксинират. И разкри каква е ефективността им в България: "91% от ваксините за възрастни над 65 години вече са използвани. Още имаме възможност, защото очакваме пикът да е в началото на февруари или в края на януари."

Професорът обърна внимание и на ефективността на ваксините при различни възрастови групи: "При децата ваксините имат ефективност от 70% за предпазване от хоспитализация. При възрастните обаче поради мутациите на вируса ефективността е около 35-40%, което все пак гарантира по-леко протичане на болестта."

Проф. Кантарджиев коментира и причините, поради които ваксинацията не е навсякъде достатъчно разпространена: "Защо не се полага безплатна ваксина за деца, особено като е без игла и може да се приложи в носа? Отговорът е, че става дума за пари, а не за интерес на общественото здраве. Общественото здраве има интерес да има по-малко заболели."

Специалистът подчерта важността на профилактиката: "Един долар за профилактика спестява 10 долара за лечение. Ваксините са много ефективни, особено тези за носа, защото създават локален имунитет в лигавицата и унищожават всички грипни вируси, които попаднат."