МЗ анализира трябва ли ни внос на медицински сестри

Посолството на Индонезия ни предложи да помогне с кадри

Днес, 20:18
Михаил Околийски
Здравното министерство ще направи анализ на потребностите от медицински сестри от трети страни в държавните болници, каза днесна блицконтрол в здравната комисия служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски. На заседанието стана дума за писмо от посланика на Индонезия, в което страната предлага медицински сестри на България. За писмото подробно разказа здравният сайт clinica.bg.

Ако се стигне до решение, то ще бъде след пълна акредитация на правата на тези хора да изпълняват медицинската дейност, на научаването на езика, което ще отнеме доста време, и осигуряването на качество, увери Околийски, цитиран от БТА. Няма да се прави компромис с качеството, гарантира той. И предишни ръководства на МЗ, и ние се тревожим от недостига на медицински сестри, каза още министърът и даде пример, че при извършване на хемодиализа един лекар трябва да бъде подпомогнат от 2,5 медицински сестри, а у нас това съотношение е 1:1.

В страната вече има медици и медицински сестри от чужбина. В Перник например в МБАЛ "Рахила Ангелова" има 14 лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Ирак. 

