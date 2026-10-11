Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии

Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украински медии, Франс прес и БТА.

Той даде да се разбере, че изобщо не се е трогнал от изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който ден по-рано го призова да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Американският президент освен това заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.

„Украйна ще бъде готова да преустанови ударите по руските петролни рафинерий, ако Русия престане да поразява нашата енергийна инфраструктура. Всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранци“, написа сега Зеленски в Туитър.

Той припомни и за последните руски атаки срещу Украйна. „Благодарен съм на всички наши служби за спешно реагиране, които винаги са до нашите хора и отстраняват последствията след жестоките руски удари. Едва тази сутрин приключиха издирвателно-спасителните работи в Запорожие, където Русия уби 23 души, четирима от които са деца. Вчера в Харков руснаците нанесоха удар по медицинско заведение, а тази нощ имаше руски удари по гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти. Сутринта руснаците удариха пететажна сграда в Славянск - там един от входовете е напълно разрушен, а под развалините може да има хора“, заяви Зеленски.

По думите му само тази седмица общо руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона, от които около 60 процента са реактивни.

„Днес ще продължим координацията с партньорите - ще има разговори с европейски лидери. Практически всеки ден на различни нива координираме действията си и работим върху допълнителни отбранителни пакети, преди всичко за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация. Всичко това е за защита на живота на нашите хора и интересите на Украйна“, подчерта Зеленски. Той добави, че реалната причина за войната в Украйна, която е и война насред Европа, е Русия и никой друг.