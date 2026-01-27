Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия порази училище и жилищни сгради в Харков

Нощна атака имаше и по Одеса, а Украйна остави Белгород без електричество

Днес, 07:51
По данни на кмета на Харков освен на училището са нанесени щети на общо 16 многоетажни сгради в града.
ДСНС України
По данни на кмета на Харков освен на училището са нанесени щети на общо 16 многоетажни сгради в града.

Руски военни сили удариха училище и няколко жилищни сгради в Харков, съобщи кметът на украинския град Игор Терехов. Двама души са ранени при атаката. Също така ударите предизвикаха прекъсване на електричеството в части от града. Малко по-късно украински медии публикуваха кадри от поразеното училище.

По данни на кмета са нанесени щети на общо 16 многоетажни сгради в града. Нанесен е удар и по енергийната инфраструктура. Военновременният ръководител на Харковската областна администрация Олег Синегубов съобщи в канала си в "Телеграм", че 80% от областта е на авариен график за енергоснабдяване.

Нощни атаки имаше и в Одеса. Най-малко трима души са ранени след масирани удари с дронове на руските сили, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в "Телеграм".

"За съжаление имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира Лисак.

Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина. Всички аварийни служби и оперативни щабове работят на място. Информацията за щетите се уточнява.

Имаше и предупреждение за руска атака с балистични ракети срещу столицата Киев, но то беше отменено малко преди 1:00 ч. след полунощ.

 

Украйна отговори с удар по Белгород

Същевременно бе съобщено, че са избухнали огромни пожари в руския град Белгород. Има данни за поне шест атаки срещу града, като на практика всяка електроцентрала и електроподстанция в Белгород вече е извадена от строя след ударите на украинските сили.

Хората в града се оплакват, че стоят на студено и тъмно посред зима. В апартаментите им няма нито отопление, нито електричество.

При украинските атаки в Белгородска област има и един загинал човек, предаде БТА, позовавайки се на губернатора на областта Вячеслав Гладков. Той написа в "Телеграм", че дрон е ударил автомобил близо до границата, при което е загинал един мъж. На мястото са пристигнали екипи на спешните служби.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Харков, Одеса, Белгород

Още новини по темата

Поне 30 души са ранени в Харков при руска ракетна атака
02 Яну. 2026

Русия уби 8 души при ракетен удар по пристанището в Одеса
20 Дек. 2025

Втора поредна нощ Русия обстрелва Одеска област
14 Дек. 2025

Синът на зам.-кмет на Харков е зверски убит във Виена
08 Дек. 2025

Квартали на Харков останаха без ток след руска атака
14 Окт. 2025

Русия удари с 4 дрона жилищен блок в Харков
18 Авг. 2025

Мини убиха туристи на плаж край Одеса
10 Авг. 2025

20 дрона атакуваха отново Одеса
21 Юни 2025

Русия удари Харков два пъти с мощни атаки в един ден
07 Юни 2025

Тръмп: Надявам се, че САЩ няма да се оттеглят от преговорите с Русия и Украйна
18 Апр. 2025

Петима убити и 35 ранени в Харков след руска атака
04 Апр. 2025

Съдът в Страсбург осъди Украйна за смъртта на 25 души в Одеса през 2014 г.
13 Март 2025

Украйна арестува двама генерали за загубата на част от Харковска област
20 Яну. 2025

Поне 10 убити и 39 ранени при руска ракетна атака срещу Одеса
18 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?