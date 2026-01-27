Русия порази училище и жилищни сгради в Харков

ДСНС України По данни на кмета на Харков освен на училището са нанесени щети на общо 16 многоетажни сгради в града.

Руски военни сили удариха училище и няколко жилищни сгради в Харков, съобщи кметът на украинския град Игор Терехов. Двама души са ранени при атаката. Също така ударите предизвикаха прекъсване на електричеството в части от града. Малко по-късно украински медии публикуваха кадри от поразеното училище.

По данни на кмета са нанесени щети на общо 16 многоетажни сгради в града. Нанесен е удар и по енергийната инфраструктура. Военновременният ръководител на Харковската областна администрация Олег Синегубов съобщи в канала си в "Телеграм", че 80% от областта е на авариен график за енергоснабдяване.

Нощни атаки имаше и в Одеса. Най-малко трима души са ранени след масирани удари с дронове на руските сили, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в "Телеграм".

"За съжаление имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира Лисак.

Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина. Всички аварийни служби и оперативни щабове работят на място. Информацията за щетите се уточнява.

Имаше и предупреждение за руска атака с балистични ракети срещу столицата Киев, но то беше отменено малко преди 1:00 ч. след полунощ.

Украйна отговори с удар по Белгород

Същевременно бе съобщено, че са избухнали огромни пожари в руския град Белгород. Има данни за поне шест атаки срещу града, като на практика всяка електроцентрала и електроподстанция в Белгород вече е извадена от строя след ударите на украинските сили.

Хората в града се оплакват, че стоят на студено и тъмно посред зима. В апартаментите им няма нито отопление, нито електричество.

При украинските атаки в Белгородска област има и един загинал човек, предаде БТА, позовавайки се на губернатора на областта Вячеслав Гладков. Той написа в "Телеграм", че дрон е ударил автомобил близо до границата, при което е загинал един мъж. На мястото са пристигнали екипи на спешните служби.