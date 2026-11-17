Pixabay Чрез манипулиране на софтуера, хакерите са успели да внедрят зловреден код в уебсайтовете на организациите.

Хакери са внедрили зловреден софтуер в някои от най-популярните уебсайтове в света, излагайки посетителите на риск от кражба на лична и финансова информация, предава "Нюзуик".

Атаката е засегнала уебсайтове на 178 компании, сред които Zoom, BBC, CNN, HSBC и IKEA, съобщават специалисти от фирмата за киберсигурност Report URI, които са разкрили атаката в понеделник. Зловредният софтуер е бил създаден с цел кражба на данни на кредитни карти, пренасочване на плащания в криптовалута, както и за компрометиране на устройства iPhone и iPad.

Други засегнати сайтове са на онлайн магазина за дрехи ASOS, сайтове на Levi's, Heineken, канадският сайт на Starbucks, сайтовете на BBC, Fox News, NPR, CTV News, Fox Sports, BNN Bloomberg, TSN, Top Gear, BBC Earth. Списъкът на всички 178 пострадали от хакерите организации може да видите тук.

Вместо да атакуват всяка от 178-те организации поотделно, хакерите са се възползвали от уязвимост в услугата за тестване на уебсайтове Optimizely, която се използва от множество големи сайтове, за да тестват промени като различни оформления на страниците или нови функционалности. Чрез манипулиране на софтуера, хакерите са успели да внедрят зловреден код в уебсайтовете на организациите, които са използвали въпросната услуга.

Това означава, че посетителите са можели да попаднат на зловредния софтуер просто като отворят някой от засегнатите сайтове. Зловредният код е бил проектиран да извършва няколко вида кражби. Един от методите е включвал промяна на адресите на портфейли за криптовалути, копирани от потребителите и така плащанията са били пренасочвани към хакерите, вместо към първоначалните получатели. Софтуерът също така е направил опити за кражба на данни за кредитни карти, достъп до информация, съхранявана в браузърите, както и чрез скрийншоти. Част от кода е бил насочен към устройства iPhone и iPad, като целта е била да се използват слабости в по-стари версии на операционните системи на Apple. От Report URI са идентифицирали 188 засегнати скрипта в уебсайтовете на 178-те компании.

Специалистите са проследили и плащания в криптовалута на обща стойност около 7040 долара, насочени към портфейли, свързани с атаката на 16 ноември, въпреки че пълният размер на финансовите щети остава неизвестен. Важно е да се отбележи, че тези констатации не означават, че хакерите са проникнали директно в системите на всички 178 компании, нито че са успели да откраднат информация от всеки потребител, посетил съответните уебсайтове.

Какво трябва да направите?

Всеки, който е посетил засегнат уебсайт на 16 ноември, трябва да има предвид потенциалните рискове – особено ако е въвеждал данни за плащане или е извършвал преводи в криптовалута.

Актуализирайте устройствата си: Уверете се, че вашият iPhone, iPad и други устройства са с инсталирани най-новите налични актуализации за сигурност.

Проверете банковите си сметки: Потърсете плащания, които не разпознавате, особено ако сте въвеждали данни за карта в засегнат уебсайт.

Прегледайте преводите на криптовалута: Ако сте изпращали криптовалута, проверете дали тя е достигнала до правилния адрес на портфейла.

Следете за съмнителна активност в профилите си: Бъдете бдителни за неочаквани известия за влизане в профил или промени по онлайн акаунтите си.

Свържете се със съответните банки: Ако забележите неоторизирано плащане, докладвайте го незабавно.

От Optimizely заявиха, че са отстранили уязвимостта и са премахнали зловредния код. Разследващите обаче все още не са установили колко хора може да са засегнати.