Овечкин е вторият в историята с 1000 гола в НХЛ

40-годишшният руснак се доближи на 16 попадения от абсолютния рекорд на Грецки

Днес, 07:20
ЕПА/БГНЕС архив
На 40 г. Александър Овечкин продължава да пише историята на НХЛ.

Капитанът на "Вашингтон Кепитълс" Александър Овечкин стана едва вторият играч в историята на Националната хокейна лига с 1000 гола в кариерата. 40-годишният руснак се присъедини към иконата Уейн Грецки, който има общо 1016 попадения в редовния сезон и плейофите.

Преди по-малко от година Овечкин задмина Грецки за най-много голове в редовната фаза на НХЛ, отбелязвайки своя №895 на 6 април 2025 г. Великият канадец има 894 попадения в редовния сезон и 122 в елиминациите за Купа "Стенли".

Руският №8 достигна забележителната 4-цифрена граница тази нощ, когато изравни резултата на 2:2 в третия период срещу гостуващия "Колорадо Авъланч". Впоследствие "лавината" спечели мача с 3:2 след продължение.

Само от началото на настоящия сезон Ови вече има 26 гола и 27 асистенции в 70 изиграни мача. В кариерата си Саша натрупа 1676 т. (923 гола и 753 асистенции) в 1562 мача от редовния сезон. В плейофите той има още 147 точки (77 гола и 70 асистенции) в 161 мача.

Макар и само на 16 гола от абсолютния рекорд на Грецки, мисията на Овечкин не изглежда никак лесна - не само предвид възрастта му, но и предвид факта, че "Вашингтон" може би няма да успее да влезе в елиминациите този сезон. Столичани са едва на 6-о място в дивизия "Метрополитън" с 35 победи, 27 загуби и 9 поражения с оувъртайм, а общо в Източната конференция са 12-и. Лидер в цялата лига е "Колорадо", който е начело в Централната дивизия на Запад с актив 46-13-10.

В оставащите по-малко от три седмици от редовния сезон Александър Овечкин може да изиграе още максимум 11 мача. А все по-усилено се говори, че след края на настоящото първенство той ще обяви край на кариерата си.

Още новини по темата

Овечкин създаде "Клуб 900" в НХЛ
06 Ноем. 2025

Половин милиард от заплата: ЛеБрон Джеймс е №1
09 Авг. 2025

"Флорида" е третият отбор, защитил Купа "Стенли" през XXI век
18 Юни 2025

Двама завършиха с повече голове от Овечкин сезона в НХЛ
18 Апр. 2025

Овечкин застана сам под №1 в историята на НХЛ
06 Апр. 2025

Овечкин изравни головия рекорд на великия Грецки
05 Апр. 2025

"Сиатъл" назначи първата жена треньор в НХЛ
04 Юли 2024

"Флорида" отвори своя страница в историята на НХЛ
25 Юни 2024

Александър Овечкин подобри велик рекорд в НХЛ
10 Апр. 2024

12 г. по-късно хокеистите от НХЛ се завръщат на олимпиади
04 Февр. 2024

Лас Вегас посрещна Купа "Стенли" само за 6 г. в НХЛ
14 Юни 2023

35-годишен хокеист пренаписа историята на НХЛ
28 Апр. 2023

"Бостън" счупи 27-годишния рекорд по победи в НХЛ
10 Апр. 2023

Шампионът на НХЛ привлече български вратар срещу $10.2 млн.
11 Юли 2022

