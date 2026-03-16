"Челси" бе глобен с рекордните за Англия 10 млн. паунда

Световният клубен шампион "Челси" бе глобен с рекордните 10 млн. паунда и получи отложена трансферна забрана, след като призна, че е извършил тайни плащания за общо 47 млн. паунда на нерегистрирани футболни агенти и на трети страни за трансфери, извършени между 2011 и 2018 г.

Глобата е най-голямата, налагана някога от Висшата английска лига, и надминава почти двукратно санкцията от 5,5 млн. паунда, наложена на "Уест Хям" през 2007 г. за привличането на аржентинците Хавиер Масчерано и Карлос Тевес.

Все пак "Челси" избягва спортна санкция под формата на отнемане на точки, за това, което Висшата лига нарече "исторически нарушения на правилата“. Клубът от Лондон все пак получи незабавна 9-месечна забрана за трансфери в академията и допълнителна глоба от 750 000 паунда за регистрацията на футболисти от академията между 2019 и 2022 г.

В доклада на Висшата лига са посочени много трансфери, свързани с нерегистрираните плащания, включително тези на звездите Еден Азар, Самюел Ето'о, Давид Луис, Вилиан, Андре Шюрле, Рамирес и Неманя Матич. За нарушения на самите футболисти няма никакви данни.

Отделно в доклада са описани плащания към представители на други четирима играчи, но имената им са редактирани в доклада, като все още не са посочени причини те да не бъдат оповестени публично.

Клубът изцяло прие обвиненията за нарушенията, станали по времето, когато собстевник бе руският олигарх Роман Абрамович. Според Висшата лига, става въпрос за „несъобщени плащания от трети страни, свързани с клуба, към играчи, нерегистрирани агенти и други трети страни“ в „полза на Челси“.

В изявлението си Висшата лига добави, че глобата от 10 млн. паунда всъщност е трябвало да бъде 20 млн., но е намалена с 50% поради проактивното самоотчитане и сътрудничество от страна на "Челси" в процеса на разследването. Всъщност клубът сам е докладвал за потенциалните нарушения, след като консорциумът на Тод Боели придоби клуба през 2022 г.

„От самото начало на този процес клубът се отнася към тези въпроси с изключителна сериозност, предоставяйки пълно сътрудничество на всички съответни регулатори", обяви "Челси" в изявление.

През 2023 г. „сините“ от Лондон бяха глобени с 8,6 млн. паунда от УЕФА за „предоставяне на непълна финансова информация“ за периода между 2012 и 2019 г. Същевременно е в ход отделен дисциплинарен процес, воден от английската Футболна асоциация, който разследва предполагаемо „използване и извършване на плащания на нерегистрирани агенти“.

В споменатия период 2011-18 г. "Челси" спечели две титли от Висшата лига, две Купи на Футболната асоциация, една Шампионска лига, една Лига Европа и една Купа на лигата. За това време през отбораминаха шестима мениджъри.

Топ трансферите, посочени в доклада:

>> Рамирес - 17 млн. паунда от от "Бенфика" през август 2010 г.;

>> Давид Луис - 21,3 млн. паунда от "Бенфика" през февруари 2011 г.;

>> Еден Азар - 32 млн. паунда от "Лил" през юни 2012 г.;

>> Андре Шюрле - 18 млн. паунда от "Байер" (Лев) през юни 2013 г.;

>> Самуел Ето'о - свободен трансфер от "Анжи" (Махачкала) през август 2013 г.;

>> Вилиан - 30 млн. паунда от "Анжи" (Махачкала) през август 2013 г.;

>> Неманя Матич - 21 млн. паунда от "Бенфика" през януари 2014 г.