Тръмп критикува Европа в Давос

EPA/BGNES Като кацна в Давос, Тръмп заяви, че на форума има много приятели, но и някои врагове

Американският президент Доналд Тръмп, изказвайки се на Световния икономически форум в Давос, започна да критикува европейските страни. Той заяви, че някои от тях се намират „не в най-доброто състояние“.

„Мисля, че Европа върви в грешна посока. През последното десетилетие Европа се превърна в проблемен континент. Някои места в Европа, откровено казано, вече просто не могат да бъдат разпознати. Те са неузнаваеми. Приятели се връщат от различни страни - не искам да обиждам никого и да казвам „не разпознавам това място“, но това не е в положителния смисъл. Това е в много негативен смисъл“, заяви президентът на САЩ.

Сред основните проблеми на Европа той посочи миграцията и спада на инвестициите. „Обичам Европа, искам тя да просперира, но тя се движи в неправилна посока“, заяви Тръмп.

„Европа се саморазрушава. Ние искаме силни съюзници, а не сериозно отслабени. Искаме Европа да бъде силна. Сега Германия произвежда с 22% по-малко електроенергия, отколкото през 2017 г. И това не е по вина на настоящия канцлер. Той решава проблема и ще свърши страхотна работа. Едно нещо, което забелязах, е, че колкото повече вятърни турбини има една страна, толкова повече пари губи и толкова по-зле се справя. Китай произвежда почти всички вятърни турбини. И въпреки това не успях да открия никакви вятърни паркове в Китай. Китайците са много умни. Те ги произвеждат, продават ги на глупавите хора за цяло състояние – но самите те не ги използват“, заяви Тръмп.

"Вижте, аз произхождам от Европа - Шотландия и Германия, на сто процента. И ние вярваме дълбоко във връзките, които споделяме с Европа. Като цивилизация, искам да я видя да се справя отлично. Ето защо въпроси като енергетиката, търговията, имиграцията и икономическия растеж трябва да бъдат основни приоритети за всеки, който иска да види един силен и обединен Запад", отбеляза още американският президент.

Според него "историята показва, че когато Америка тръгне на зле, целият свят тръгва на зле. Когато ние падаме, вие падате след нас. Когато ние вървим нагоре, вие вървите нагоре след нас".

„Вместо да затваряме енергийни централи, ние ги отваряме. Вместо да строим неефективни, губещи пари вятърни турбини, ние ги демонтираме и не одобряваме никакви нови. Вместо да овластяваме бюрократите, ние ги уволняваме – а те отиват и си намират работа в частния сектор“, каза Тръмп.

„Венецуела беше страхотна страна преди 20 години, а сега има проблеми. Но ние им помагаме. Атаката приключи и те казаха: „Нека сключим сделка“. Повече хора трябва да правят това. През следващите 6 месеца ще направи повече пари отколкото през последните 20 г. Миналата седмица получихме 50 млн. барела“, разказа президентът.

И така Тръмп стигна до горещата тема на деня - Гренландия.

„Без нас всички вие щяхте да говорите немски или може би малко японски. Нито една нация или група от нации не е в състояние да подсигури Гренландия освен Съединените щати. Ние сме велика сила – много по-велика, отколкото хората изобщо разбират. Мисля, че те разбраха това преди две седмици във Венецуела. Видяхме това през Втората световна война, когато Дания падна под властта на Германия само след шест часа бой и беше напълно неспособна да защити нито себе си, нито Гренландия. В онзи момент Съединените щати бяха принудени да действат. Почувствахме задължение да го направим – да изпратим наши собствени сили, за да задържим Гренландия. След Втората световна война върнахме Гренландия на Дания. Колко глупави бяхме да го направим. Но го направихме. Колко неблагодарни са те сега?!“, каза американският президент и допълни: „Този огромен, незащитен остров всъщност е част от Северна Америка, на северната граница на Западното полукълбо. Това е наша територия!“. Тръмп увери, че няма да използва сила, за да придобие Гренландия: "Всичко, което искаме, е Гренландия – пълни права, право на собственост и владение. Защото ти е нужна собственост, за да я защитаваш. Не можеш да я защитаваш, ако е под наем. Първо: от юридическа гледна точка това е напълно неоправдано – изобщо. Второ: от психологическа гледна точка, кой иска да защитава лицензионно споразумение?!“. Президентът показа, че не е доволен, че Европа не одобрява политиката му към Гренландия: „Те имат избор. Могат да кажат „да“ и ние ще бъдем много, много благодарни. Или могат да кажат „не“ – и ние ще помним.“

Мимоходом президентът спомена и Канада: „Канада съществува благодарение на Съединените щати. Помни това, Марк, следващия път, когато правиш своите изявления.“

Преди това той заяви, че демократите силно са отслабили САЩ както икономически, така и на международната сцена, но според него той и неговият екип са успели да поправят това.

После Тръмп заяви, че "това е война (на Русия с Украйна), която никога не трябваше да започва, и нямаше да започне, ако президентските избори в САЩ през 2020 г. не бяха фалшифицирани. Скоро хората ще бъдат подведени под отговорност за това, което направиха. Вероятно това е извънредна новина, но трябва да бъде такава. Не може да имаш фалшифицирани избори.“

Тръмп държа речта си пред бизнеслидери и държавни, и правителствени ръководители.

Европарламентът спря работа по търговското споразумение между ЕС и САЩ

Европейският парламент отмени гласуването по търговската сделка между ЕС и САЩ заради Гренландия. Европейският парламент реши да спре работата по търговското споразумение между ЕС и САЩ в знак на протест срещу претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия.

Председателят на комисията по търговия в Европейския парламент Бернд Ланге заяви, че заплахите на Тръмп да въведе нови мита срещу ЕС заради отказа да се отстъпи Гренландия са нарушили договореностите, постигнати през лятото на 2025 г. Разглеждането на споразумението е спряно до второ нареждане. Но е факт, че днес в Давос Тръмп не повтори заканата си за митата, които би трябвало да влязат в сила от 1 февруари. На това борсите реагираха с ръст на индексите.