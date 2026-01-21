Зеленски и Тръмп ще се видят в четвъртък в Давос

Последно Зеленски и Тръмп се видяха на 29 декември във Флорида.

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне утре с американския президент Доналд Тръмп в Давос, съобщава Axios, позовавайки се на украински служител.

Срещата ще се състои преди специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер да отпътуват за Москва за разговор с Владимир Путин.

По-рано Тръмп, изказвайки се в Давос, заяви, че разчита да се срещне със Зеленски, който е останал в Киев. В понеделник след поредните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура на Украйна Зеленски заяви, че се отказва да пътува до Давос. Появиха се и спекулации, че преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна не вървят гладко.

Президентът Володимир Зеленски в момента се намира в Киев, предаде Укринформ, като се позова на негов сътрудник.

Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин каза това пред журналисти.

„В момента президентът е в Киев“, заяви Литвин в отговор на въпрос дали украинският президент планира да се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Давос.