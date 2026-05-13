Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

СЗО: Броят на болните с хантавирус може да се увеличи

Днес, 10:46

Броят на заболелите от хантавирус може да се увеличи още през следващите седмици. Това заяви ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Гебрейсус. В редица страни са регистрирани нови случаи на заболяването, затова на здравните системи се препоръчва да засилят наблюдението и подготовката:

„В момента няма признаци за начало на мащабно огнище, но ситуацията може да се промени и през следващите седмици можем да видим повече случаи.“ Хантавирусът има дълъг инкубационен период. 

От СЗО подчертават, че засега не става дума за заплаха на нивото на пандемията от COVID-19.

Французойка, заразена по време на епидемията от смъртоносния хантавирус на круизния кораб "Хондиус", е в критично състояние и се лекува с изкуствен белодробен апарат, съобщи снощи лекар от парижката болница, в която се лекува заразената пътничка, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Броят на регистрираните случаи вече достигна 11, от които 9 са потвърдени.

Трима пътници на  "Хондиус" починаха, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е била първата, изложена на вируса по време на посещение на сметище в Аржентина, за да наблюдава птици. Предполага се, че на кораба се е развил подвариант на хантавируса, който се предава от човек на човек при близък контакт в затворени помещения. 

Френската пътничка, хоспитализирана в Париж, страда от тежка форма на заболяването, която е причинила животозастрашаващи проблеми с белите дробове и сърцето, заяви д-р Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести в болница "Биша". Той добави, че жената е на хивотоподдържащ апарат, който изпомпва кръвта през изкуствен бял дроб, снабдява я с кислород и я връща в тялото. Надеждата е, че апаратът ще облекчи достатъчно налягането върху белите дробове и сърцето, за да им даде време да се възстановят. Лекюр го нарече "последния етап на поддържащото лечение".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

хантавирус

Още новини по темата

Още двама от круиза дадоха положителна проба за хантавирус
11 Май 2026

Тече сложна операция по извеждане на хора от кораба с хантавирус

10 Май 2026

10 неща, които трябва да знаем за смъртоносния хантавирус
09 Май 2026

Издирват се стотици, пътували с починалите от хантавирус на круизен кораб
07 Май 2026

Пристанища се разбунтуваха срещу круизен кораб със смъртоносен вирус
06 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса