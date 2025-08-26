Стотици огнеборци гасят пожар на пристанището в Хамбург

Стотици пожарникари са мобилизирани да се борят с голям пожар в складов комплекс на пристанището на Хамбург.

Пожарната служба на Хамбург съобщи, че тревогата е била вдигната късно в понеделник следобед, като на място са разположени над 100 души и множество пожарни. Складът, разположен в квартал Валтерсхоф близо до контейнерните терминали, е до голяма степен унищожен.

Местните власти са предупредили жителите на околните квартали да държат прозорците затворени като предпазна мярка, а корабните операции на съседните кейове са частично ограничени поради дим, а и за да се осигури достъп при спешни случаи.

Противопожарните операции ще продължат до обяд, съобщи говорител на пожарната тази сутрин.

До момента са ранени петима души. Единият от пострадалите е в критично състояние, а втори е тежко ранен. 25 души са евакуирани от опасната зона. Бутилки с газ са продължили да експлодират през нощта, подпалвайки близки райони.

Пожарът е причинен от запалване в превозно средство, паркирано в склада. След това пламъците са се разпространили в залата, където са експлодирали няколко газови бутилки под налягане, вероятно пълни с азотен оксид. Горящи отломки са подпалили и съседните сгради и открити пространства. Поради експлозиите и летящите отломки, пожарът не е могъл да бъде потушен дълго време. Служителите на спешна помощ били принудени да се оттеглят на няколкостотин метра. Полицията е изпратила бронирани водни оръдия на мястото на инцидента.