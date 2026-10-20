Слухове пратиха Ким Чен Ун в китайска болница

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Ким Чен Ун е в кома след получен мозъчен кръвоизлив, съобщи The Sun, позовавайки се на непотвърдени информации.

Според слуховете, севернокорейският диктатор е бил откаран по спешност в Китай за неотложно лечение след тежкия кръвоизлив.

Според спекулации, Ким е бил отведен в Peking Union Medical College, където е претърпял спешно лечение.

За последно Ким беше забелязан да разглежда военен музей в Пхенян на 11 октомври.

Специалистът по Северна Корея Бенедикт Роджърс заяви пред The Sun, че очаква режимът да публикува доказателства за доброто здраве на Ким на фона на непотвърдените твърдения за здравословните му проблеми – и добави, че подобни слухове са циркулирали и в миналото.