Словения гласува на решителни избори

Словения гласува на редовни парламентарни избори. Oбщо 17 партии и коалиции ще се борят за място в 90-членния парламент на Словения.

Битката е между управляващата либерална партия и дясната опозиция. Водена от бившия премиер Янез Янша Словенска демократическа партия (SDS) дълго време водеше убедително в анкетите с около 22% – 29%. Въпреки че официално е част от Европейската народна партия (ЕНП), през последните години SDS заема позиции, близки до тези на Виктор Орбан в Унгария. Критиците я определят като евроскептична в практически план заради честите сблъсъци с Брюксел по въпроси за медийната свобода и правосъдието.

Движение „Свобода“ (Gibanje Svoboda - GS) на настоящия премиер Роберт Голоб в последните дни се изравни с опозицията. Някои проучвания (като това на Dnevnik) дори я поставят на първо място с около 24%, докато анкетата на Mediana за RTV SLO показва пълно равенство.

Очаква се общо 7 партии да прескочат 4% бариера за влизане в 90-местния парламент.

“Реалонст” е популистка партия , тя се смята по-директно евроскептична. Тя набра популярност по време на пандемията с анти-ваксърски съобщения и продължава да използва реторика, критична към „диктата“ на международните институции и ЕС.

“Левицата” проявява „мек евроскептицизъм“, като критикува неолибералния икономически модел на Европейския съюз, но не призовава за излизане от него

“Демократи” на Анже Логар е нова формация, водена от бившия външен министър. Логар дълго време бе водеща фигура в SDS, но се разграничи от по-радикалния стил на Янез Янша. Партията му се определя като умерена, консервативно-либерална и проевропейска.

Алиансът NSi, SLS и Fokus е консервативен блок, който се бори за ролята на "балансьор".

Социалдемократи (SD), които също имат шанс да влязат в парламента са част от настоящата управленска коалиция

Възможните коалиции са две - дясноцентристка от SDS и алианс NSi-SLS-Fokus, като към евентуално биха могли да се присъединят “Демократите на Анже Логар”

Ако Движение „Свобода“ успее да направи коалиция със ”Социалдемократи“ и ”Левицата“, то тогава Роберт Голоб може да запази поста си.

Дни преди изборите службите за разузнаване на Словения заявиха, че са установили чуждестранна намеса в предизборната кампания - Янез Янша наел изреалската компанията Black Cube за да дескридитира правителството на Голоб чрез копрометиращи записи.

По време на телевизионен дебат в понеделник Голоб обвини Янша в „държавна измяна“ във връзка със записите. Той заяви, че лидерът на опозицията е свързан директно с операцията. Янша отрече всякакво участие, като заяви, че „Словения никога няма да бъде същата след това разкритие за корупция“.

Анонимен сайт публикува записи на разговори между бивш министър, адвокат и други известни личности, които обсъждат корупция на най-високо държавно ниво в Словения.

