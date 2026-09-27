След изборите в Русия рязко вдигат данъците

Макар че управляващите в Русия до изборите се клеха, че няма да се пипат данъците, веднага след изборния ден министерството на финансите обяви поредица от увеличения, които ще засегнат притежателите на ценни книжа и бизнес активи, банковите вложители, купувачите на автомобили и продавачите на апартаменти и други имоти. Ще се изземе и част от „свръхпечалбите“ на износителите на злато, цветни метали и торове. Общо тези нови данъци би трябвало да донесат на бюджета около 1,1 трилиона рубли, с които да се финансира продължаването на войната срещу Украйна.

Това става ясно от проекта за федерален бюджет за следващите три години, одобрен от руското правителство. Той предвижда рекордни разходи за 2027 г.: 48,8 трилиона рубли – увеличение с близо 3 трилиона рубли спрямо сумата, предвидена за 2027 г. в миналогодишния закон за бюджета. Разходите за отбрана и сигурност за 2027 г. трябва да са ниво от близо 40% от общите разходи – приблизително 18 трилиона рубли, но вероятно ще се увеличат още. В същото време приходите намаляват, а бюджетният дефицит тази година ще стигне 5,5 трилиона рубли. Икономиката е на ръба на рецесия и не успява да увеличи приходите в бюджета, като постъпленията от данъци върху петрола и газа са спаднали със 17% през първите осем месеца на 2026 г. Затова управляващите нямат друг изход, освен да повишат данъците.

С налогами уже обманули



9 сентября, незадолго до выборов, Песков утверждал, что о повышении налогов речи не идёт.



Через четыре дня после голосования Минфин предложил новые налоги и сборы, которые могут принести бюджету около 1,1 трлн рублей.



Перед выборами власти также… pic.twitter.com/MOMKjewmqt — Партия «МИРНАЯ РОССИЯ» (@peaceful_russia) 25 септември 2026 г.

Най-същественият аспект от предложенията на Министерството на финансите е разширяването на обхвата на прогресивната скала за облагане на доходите на физическите лица. От 2027 г. тази скала ще се прилага не само за доходите от трудова дейност, но и за „пасивните доходи“.

Увеличават се данъчните ставки върху дивиденти и други форми на дялово участие (т.е. доходи от дялове в бизнеса), лихви по депозити, сделки с ценни книжа и цифрови права, продажба на имоти и дялове, както и върху договори за застраховане и дарение. Сега тези доходи се облагат със ставки от 13–15%, а се предвижда те да станат 13–22%. Това няма да важи за участници във войната срещу Украйна, както и за гражданите с депозити, ненадвишаващи 1 милион рубли /10 415 евро/.

Оценките за броя на руснаците, засегнати от тези нови налози, обаче варират значително. Министерството на финансите заяви, че ще бъдат засегнати само около 4 милиона граждани, но реалната цифра може да бъде много по-висока. Както отбелязва Наталия Милчакова, анализатор във Freedom Global, към август 2026 г. близо 43 милиона души са имали клиентски сметки само на Московската борса, а повече от половината от населението на страната има банкови спестявания.

Въвежда се 22% ДДС върху онлайн покупки от чужбина и митническа такса от 100 рубли за пратки на стойност под 200 евро.

Инвестиционните фондове ще плащат корпоративен данък върху печалбата в размер на 15% върху пасивните си доходи.

Чуждестранните лица (нерезиденти) ще плащат данък от 35% върху дивиденти, превеждани по сметки тип „C“ – специални сметки, в които чуждестранните инвеститори са длъжни да държат печалбите, реализирани в Русия. За изтегляне на тези средства е необходимо разрешение от правителството.

Въвежда се налог от 30% върху допълнителните приходи на износителите на цветни метали и торове, както и налог от 20% за производителите на злато. Тази „свръхпечалба“ ще се изчислява като разлика между приходите през 2025 г. и 2026 г.

Увеличава се таксата за утилизация на автомобили с 10–20%.

"Увеличението на данъците ще има две последици. Първо, повече доходи ще се прехвърлят в „сивата“ икономика и ще се изтеглят от банките. Големият бизнес също ще се опита да избегне плащането на данъци“, коментират пред Novaya-Europe икономисти.

Правителството е заложило и най-високото увеличение за последните 20 г. на тарифите за електроенергия за населението. С парите трябва да се покрият разходите за щетите, нанесени от украинските дронове на нефтопреработвателни заводи и друга енергийна инфраструктура. През 2027 г. тарифите се увеличават с 14,4%, през 2028 - с 12,1%, а в 2029 г. - с още 10,1%. Т.е. за три години общото увеличение ще е 41,1%. Газът също ще поскъпне сумарно с 26,8% за периода 2027-2029 г. Тарифите за отопление за този период ще се увеличат с 27,2%, за водоснабдяване - с 25,4%.

Някои от промените влизат в сила още от тази година. Така например от 1 октомври лихвата и максималната сума на кредита за жилище ще зависят от броя на децата в семейството и региона. Така семейство с едно дете вече ще трябва да плаща не 6% лихва, както сега, а до 10% в повечето региони на Русия и до 12% в Москва, Санкт Петербург, Московска и Ленинградска области. За семейства с пет и повече деца лихвата ще падне до 2% и 4% съответно. Освен това заемите с преференциална лихва ще могат да са максимум за 15 г., а не както досега - до 30 г.

Промените предизвикаха взрив от недоволство дори сред верните Z-блогъри, които подкрепят войната срещу Украйна. Анастасия Кашеварова заподозря, че чиновниците искат да саботират президента Владимир Путин.