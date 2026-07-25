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Русия започна да разпродава и диаманти от резерва си

За шест месеца министерството на финансите продаде рекордно количество злато

Днес, 17:57
Русия е принудена да разпродава и диаманти от резерва си
Русия е принудена да разпродава и диаманти от резерва си

Драматичното състояние на руския бюджет, чийто дефицит достигна почти 6 трилиона рубли през последните шест месеца заради войната срещу Украйна, принуди министерството на финансите да предприема все по-драстични мерки за осигуряване на пари. На 9 септември 2026 г. то ще проведе открит търг за продажба на вътрешния пазар на диаманти със специални размери - 10.8 карата, от Държавния фонд на Русия. За участие ще бъдат допуснати организации и предприемачи, които отговарят на специални изисквания и внесат невъзвращаема такса от 200 000 рубли /2260 евро/.

Освен това от 1 септември се въвежда специално мито от 8% за експорт на необработени или частично обработени диаманти от 0,45 карата до 10,8 карата. Зам.министърът на финансите Алексей Мойсеев отбеляза, че тази мярка ще засегне само онези скъпоценни камъни, които е "икономически ефективно да бъдат съхранявани в Русия". 

За шести пореден месец Банката на Русия продава злато от резервите си, за да покрие дефицита на федералния бюджет. През юни златните резерви на Централната банка намаляха с още 9,33 тона, а от началото на годината - с 43,5 тона.

Разпродажбата е рекордна поне за последния четвърт век - целия период, обхванат от статистиката на Световния златен съвет. Според Съвета Централната банка е извършвала подобна голяма продажба на благородни метали само веднъж преди това - през 2002 г. След това, за шестмесечен период (януари до юни), златните резерви на Русия намаляха с 36,1 тона.

Дори по време на пандемията, когато властите продаваха златни и валутни резерви, за да подкрепят рублата и бюджета, Централната банка продаде шест пъти по-малко злато – 7,6 тона – от юли 2020 г. до април 2021 г. Към 1 юли 2026 г. златните резерви на Централната банка спаднаха до 2283 тона, най-ниското ниво от февруари 2020 г.

„Когато приходите от петрол и газ паднат под нивото, определено от бюджетното правило, или ресурсите на Фонда се използват за вътрешни инвестиции, Банката на Русия провежда контратранзакции с ликвидни резервни активи“, обясни пред Ройтерс анализаторът на Freedom Global Владимир Чернов.

Златото е подходящо за подобни операции, защото се съхранява в Русия, остава достъпно за регулатора и през последните години цената му се е повишила значително. „В същото време възможността за използване на много валутни активи е ограничена, след като те са замразени в чужбина," обясняма Чернов.

Централната банка започна да продава злато, защото не иска да изразходва всичките си останали резерви в юани, писаха по-рано икономистите Александра Прокопенко и Александър Коляндър. Юанът е последната валута, с която Централната банка разполага за пазарни операции и влияние върху обменния курс на рублата, а колко остава в златните и валутните ѝ резерви, не е известно. Централната банка засекрети структурата на резервите си, след като беше засегната от санкции, а 300 милиарда долара от активите ѝ на Запад бяха замразени. Според последните налични данни, Централната банка е имала приблизително 100 милиарда долара в китайски юани, но тази сума може да е намаляла оттогава.

 

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