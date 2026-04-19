В САЩ започва публикуването на данни за НЛО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските власти скоро ще започнат да публикуват секретни документи относно НЛО.

По време на събитие на организацията Turning Point USA във Финикс, Аризона, Тръмп спомена, че неговата администрация е прегледала материали, свързани с НЛО (UAP), и че процесът по идентифициране на документи, който започна през февруари 2026 г., дава резултати. Тръмп заяви пред публиката: „Намерихме много интересни документи, трябва да кажа, и първите публикации ще започнат съвсем скоро, така че ще можете да отидете и да видите дали това явление е истинско.“

През февруари т.г. Тръмп нареди на Пентагона и други агенции да идентифицират и разсекретят досиета, свързани с НЛО и извънземен живот.

През последните години Пентагонът и Службата на директора на националното разузнаване (ODNI) вече публикуваха няколко доклада относно UAP. Те потвърждават, че съществуват обекти, чийто произход и технология не могат да бъдат обяснени с наличните данни, но не заявяват директно, че става дума за извънземни, а подчертават, че не са открити убедителни доказателства за извънземен живот или технологии.

Официалните институции в САЩ вече рядко използват термина НЛО (UFO). Вместо него се използва UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) – „неидентифицирани аномални явления“. Тази промяна има за цел да дестигматизира темата и да я прехвърли от областта на научната фантастика към сериозното научно и разузнавателно проучване.

Темата за разсекретяването на информацията за НЛО/UAP обединява политици от двете страни на спектъра в САЩ. Има засилен обществен и законодателен натиск върху разузнавателните служби да бъдат по-прозрачни относно събраните данни.