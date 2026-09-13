САЩ още търсят креативното решение за мира в Украйна

След срещите с Путин и Зеленски специалният пратеник на Тръмп Джаред Къшнър разказа за позицията на САЩ в мирните преговори. На 12 септември Къшнър се включи чрез видеовръзка във форума YES Annual Meeting 2026 и отговори на въпросите на украинския бизнесмен Виктор Пинчук.

Според специалния пратеник на Тръмп технологиите влияят толкова силно върху хода на бойните действия, че е невъзможно да се предвиди изходът от конфликта, а най-трудният въпрос остава този за териториите. „Територията ще бъде основният въпрос и тук позициите на страните все още се разминават. Но дори ако страните бяха готови да постигнат съгласие по териториалния въпрос, трябва да е оформена и останалата част от сделката. Именно върху това работим през последните девет месеца“, каза Къшнър.

Като се има предвид, че Украйна не възнамерява да се отказва от своите територии, САЩ търсят „креативно решение“, което да мотивира страните да преминат от война към мир. „Дълбоко съм убеден (както и президентът Тръмп), че при приключването на една война лидерите трябва да имат нещо, към което да се стремят. Вярвам в принципа за „увеличаване на пая“. И двете страни трябва да мислят как след края на войната да използват мира, за да привличат инвестиции, да създават работни места и да увеличават заплатите и благосъстоянието. Именно това приобщава обществото към мирния процес и се превръща в най-добрата гаранция за сигурност. В момента президентът Путин изложи своите искания. Ако Украйна беше готова да се оттегли до тази линия, останалата част от сделката вече щеше да е готова. В момента Украйна не иска да направи това и нашата задача като посредници е да намерим креативно решение, което да не накърнява нейните интереси и да помогне за постигането на целите по начин, който да накара Русия да прекрати конфликта.“

По думите на Къшнър САЩ мотивират Русия и Украйна да сключат устойчиво мирно споразумение, за да може на тази основа да бъде „разкрит огромният потенциал“ на двете страни: „Това е нашият приоритет: ако успеем да донесем мир тук, това ще отключи огромния потенциал и на двете страни.“

На 6 септември по време на срещата с пратениците на Тръмп в Москва са били обсъждани възможни мащабни и взаимноизгодни проекти между Русия и САЩ, съобщи помощникът на Путин Юрий Ушаков. В Киев със специалните пратеници са разговаряли „не само за гаранциите за сигурност, но и за икономическите гаранции за Украйна, за възстановяването, за възраждането“, заяви Володимир Зеленски.